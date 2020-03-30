"Полола грядки и собирала черешню": Джамала вспомнила о детстве в Крыму

Победительница "Евровидения" показала архивные фото из детства и юности.

Известная украинская исполнительница Джамала, которая в 2016 году стала победительницей песенного конкурса “Евровидение“, поделилась в соцсети воспоминаниями о своем детстве и юности в Крыму.

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На своей странице в Инстаграм артистка написала, что выросла в небольшом поселке, поэтому знает все о сельской работе. Знаменитость призналась, что она пропалывала грядки и собирала овощи и фрукты. А с 9 лет еще и выпасала баранов.

“Я выросла в посёлке и с детства привыкла к сельской работе - пропалывать грядки от сорняков, собирать черешню, инжир, хурму, виноградные листья. Задач было миллион: подметать двор, собирать камни в огороде, помогать родителям с уборкой и многое другое. В 9 лет я начала пасти баранов. У меня было 5 барашек, которых я выпасала после школы“.

Также Джамала рассказала, что в ее дома часто бывали туристы. Родители готовила для отдыхающих еду. И будущей певице приходилось мыть гору посуды. Позже мама и папа звезды открыли собственное кафе.

“Чуть позже родители стали готовить еду отдыхающим, которые заглядывали в наш дом и просто просили накормить. Не удивляйтесь, тогда в Крыму ещё не было обилия кафешек, шаурмы, чебуречных. Туристы искали места, где можно было бы поесть. Бывало, что на обед и ужин у нас собиралось по 35-40 отдыхающих, ещё и родственников человек 15. После обедов и ужинов оставалась грязная посуда. Так повелось, что мытье посуды было моей обязанностью. Горячей воды не было, только кран с холодной водой у входа во двор и моющие средства. Я плакала, вытирала слёзы, но каждый день мыла эту гору посуды. Но я не только училась в школе и занималась домашней работой, ещё я участвовала в детских конкурсах. Мне аккомпанировал учитель по сольфеджио, а я пела. Позже, когда мне было 14 лет и я уже училась в училище, родители открыли кафе возле моря. Наше кафе - это 4 пластмассовых круглых столика. Родители готовили манты, чебуреки, шашлыки, а я помогала сестре нарезать овощи и... снова мыла посуду🤪 Там мне нравилось работать больше, потому что рядом было море! Можно было прошмыгнуть поплавать 😂😂😂“, - вспоминает артистка.

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В 17 лет Джамала поступила в киевскую консерваторию. Деньги, которые она зарабатывала лето в кафе, очень быстро заканчивались в столице. Поэтому будущая знаменитость приняла решение пойти на работу в Макдональдс. Однако сестра Джамалы, Эвелина, предложила ей попробовать устроится певицей в ресторан.

“В 17 лет я поступила в киевскую консерваторию. Но каждое лето продолжала работать в нашем семейном кафе. Два с половиной месяца работы обеспечивали меня зимней курткой, сапогами, шарфами и минимальным прожиточным минимумом. Но в Киеве деньги заканчивались супер быстро, а мне ещё хотелось ходить на концерты. И возникала дилемма - купить что-то вкусное поесть или сходить на концерт? Я выбирала второе. В какой-то момент я решила заполнить анкету в Макдональдс. И тогда мудрая сестра Эвелина выступила моим менеджером :) Она сказала: “Ты же певица! Какой Макдональдс? Ты же можешь пойти петь в кафе. Ты же все равно поешь Хьюстон, Мэрраю Кэрри, Джексона и т.д. Лучше 20-30 долларов зарабатывать там“. Да, но нет Я записывала бек-вокал в студии очень известным певицам, пела рекламные джинглы, давала уроки вокала, пела на всех джем-сейшенах, выступала в разных джазовых составах на фестивалях и площадках Киева. (Первые 50$ выиграла на конкурсе ДоДж с группой Тutty. И даже играла в трио кубинскую музыку с гитаристами. А потом музыканты подбили меня играть джазовые стандарты и немного каверов на частных концертах, у меня появилась группа Sweet time. Но в ресторанах я так и не смогла петь. (Однажды вечер проработала в ресторане “Диксиленд“. Но мне сказали, что я не подхожу. Посетители воспринимали мое выступление как концерт, внимательно слушали, не отвлекаясь на блюда. А ресторану нужны были заказы. Вот такой флешбек“, - поделилась Джамала.

Джамала вспомнила о детстве в Крыму Скриншот

Джамала вспомнила о детстве в Крыму Скриншот

Джамала вспомнила о детстве в Крыму Скриншот

Джамала вспомнила о детстве в Крыму Скриншот

Джамала вспомнила о детстве в Крыму Скриншот

Джамала вспомнила о детстве в Крыму Скриншот

Джамала вспомнила о детстве в Крыму Скриншот

Джамала вспомнила о детстве в Крыму Скриншот

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