Дорофеева и Дантес показали интимные кадры из домашней фотосессии

Звездная пара приняла участие в проекте фотографа Екатерины Кондратьевой.

Украинские исполнители и звездные супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес поделились с поклонниками результатом необычной фотосессии. Пара приняла участие в проекте #карантинскондратьевой. Суть проекта в том, что фотограф Екатерина Кондратьева снимает через веб-камеру. Таким образом, ни фотограф, ни звезды не покидают свой дом во время карантина.

Читай также: "Не забудьте сохранить": Дорофеева посоветовала, что посмотреть в карантин

На странице Дорофеевой появилась подборка кадром, где она и Дантес позируют в спортивных серых костюмах в домашней обстановке. Сначала супруги целовались и прыгали на кровати, позже они продемонстрировали нежные объятия на лестнице.

“Творчество + карантин = ♥️. Самая настоящая и честная фотосессия через web камеру!!)) @kate_kondratieva - спасибо за настроение и фотки!“, - подписала снимки Надя.

Дорофеева и Дантес Скриншот

Дорофеева и Дантес Скриншот

Дорофеева и Дантес Скриншот

Дорофеева и Дантес Скриншот

Дорофеева и Дантес Скриншот

Напомним, ранее "муж с опытом" Владимир Дантес подсказал, как не развестись на карантине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.