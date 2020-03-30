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Дорофеева и Дантес показали интимные кадры из домашней фотосессии

Комментариев: 3
Звездная пара приняла участие в проекте фотографа Екатерины Кондратьевой.
Дорофеева и Дантес показали интимные кадры из домашней фотосессии
Дорофеева и Дантес показали интимные кадры из домашней фотосессии
instagram.com/nadyadorofeeva

Украинские исполнители и звездные супруги Надя Дорофеева и Владимир Дантес поделились с поклонниками результатом необычной фотосессии. Пара приняла участие в проекте #карантинскондратьевой. Суть проекта в том, что фотограф Екатерина Кондратьева снимает через веб-камеру. Таким образом, ни фотограф, ни звезды не покидают свой дом во время карантина.

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На странице Дорофеевой появилась подборка кадром, где она и Дантес позируют в спортивных серых костюмах в домашней обстановке. Сначала супруги целовались и прыгали на кровати, позже они продемонстрировали нежные объятия на лестнице.

“Творчество + карантин = ♥️. Самая настоящая и честная фотосессия через web камеру!!)) @kate_kondratieva - спасибо за настроение и фотки!“, - подписала снимки Надя.

Дорофеева и Дантес
Дорофеева и Дантес
Скриншот

Дорофеева и Дантес
Дорофеева и Дантес
Скриншот

Дорофеева и Дантес
Дорофеева и Дантес
Скриншот

Дорофеева и Дантес
Дорофеева и Дантес
Скриншот

Дорофеева и Дантес
Дорофеева и Дантес
Скриншот

Напомним, ранее "муж с опытом" Владимир Дантес подсказал, как не развестись на карантине.

 

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Теги: Надя Дорофеева, Владимир Дантес
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  30.03.2020, 16:32
Оценка:  0
гость
Сраколюбы оба!
гость  (аноним)  30.03.2020, 15:03
Оценка:  0
гость
Дорофеева с таким дегенератом живёт.
гость  (аноним)  30.03.2020, 14:57
Оценка:  0
гость
Дантес - говномес
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