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Вера Брежнева поделилась позитивным видео с мужем

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Певица призвала фанов оставаться дома во время карантина.
Вера Брежнева поделилась позитивным видео с мужем
Вера Брежнева поделилась позитивным видео с мужем
instagram.com/ververa

Украинская исполнительница, экс-солистка группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева показала, как проводит время на карантине со своим мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе.

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Так, на странице звезды в Инстаграм появилось милое семейное видео. В коротком ролике Вера в белом наряде сидит на диване и поет фразу “Ты знаешь сейчас повсюду карантин, останься лучше дома, как я и Константин“ на мотив своего хита “Любовь спасет мир“. В конце видео в кадре появляется Меладзе.

В описании к позитивной публикации Брежнева анонсировала прямой эфир, который проведет с совместно с семейным психологом Людмилой Петрановской.

Ранее Брежнева показала эффектные кадры, снятые в Милане.

 

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Теги: Вера Брежнева, Константин Меладзе
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  30.03.2020, 14:16
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гость
ГАЛУШКА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
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