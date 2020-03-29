Вера Брежнева поделилась позитивным видео с мужем

Певица призвала фанов оставаться дома во время карантина.

Украинская исполнительница, экс-солистка группы “ВИА Гра“ Вера Брежнева показала, как проводит время на карантине со своим мужем, продюсером и композитором Константином Меладзе.

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Так, на странице звезды в Инстаграм появилось милое семейное видео. В коротком ролике Вера в белом наряде сидит на диване и поет фразу “Ты знаешь сейчас повсюду карантин, останься лучше дома, как я и Константин“ на мотив своего хита “Любовь спасет мир“. В конце видео в кадре появляется Меладзе.

В описании к позитивной публикации Брежнева анонсировала прямой эфир, который проведет с совместно с семейным психологом Людмилой Петрановской.

Ранее Брежнева показала эффектные кадры, снятые в Милане.

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