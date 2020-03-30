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Полностью обнаженная: Эмили Ратаковски взорвала Сеть голым фото

Комментариев: 1
Американская модель запостила откровенный утренний кадр.
Полностью обнаженная: Эмили Ратаковски взорвала Сеть голым фото
Полностью обнаженная: Эмили Ратаковски взорвала Сеть голым фото
instagram.com/emrata

Популярная американская модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски взбудоражила Сеть очередным откровенным снимком. Звезда показала “голую“ фотографию.

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Так, на странице 28-летней красотки появился кадр, где она позирует совсем без одежды за прозрачной шторой у окна. Обнаженную грудь Эмили прикрыла руками.

Утром на прошлой неделе солнце пробралось сквозь наши шторы“, - подписала пикантное фото Ратаковски.

Эмили Ратаковски взорвала Сеть голым фото
Эмили Ратаковски взорвала Сеть голым фото
Скриншот

Напомним, ранее Эмили Ратаковски показала себя в подростком возрасте.

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Теги: Эмили Ратаковски
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Кайдаш    30.03.2020, 13:35
Оценка:  0
Кайдаш
Ну и шо в ней такого? Я этого добра и так насмотрелся. Лучше бы палку колбасы показали, или шмат сала
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