Полностью обнаженная: Эмили Ратаковски взорвала Сеть голым фото
Американская модель запостила откровенный утренний кадр.
Популярная американская модель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски взбудоражила Сеть очередным откровенным снимком. Звезда показала “голую“ фотографию.
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Так, на странице 28-летней красотки появился кадр, где она позирует совсем без одежды за прозрачной шторой у окна. Обнаженную грудь Эмили прикрыла руками.
Утром на прошлой неделе солнце пробралось сквозь наши шторы“, - подписала пикантное фото Ратаковски.
Напомним, ранее Эмили Ратаковски показала себя в подростком возрасте.
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