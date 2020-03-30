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Редкое фото: Светлана Лобода показала кадр с младшей дочерью Тильдой

Комментариев: 2
Певица запостила архивные кадры с отдыха в теплых краях.
Редкое фото: Светлана Лобода показала кадр с младшей дочерью Тильдой
Редкое фото: Светлана Лобода показала кадр с младшей дочерью Тильдой
instagram.com/lobodaofficial

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и строит карьеру в России, порадовала поклонников семейными фотографиями. На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала несколько снимков, где она запечатлена с годовалой дочерью Тильдой. 

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На кадрах Лобода в сером длинном платье держит на руках малышку, которая одета в белый наряд. Снимки были сделаны во время отдыха певицы вместе с детьми в теплых краях. В описании к фото знаменитость призналась, что сейчас сидит в изоляции и вспоминает вместе с Евангелиной и Тильдой о путешествиях.

“Вчера перед сном вспоминали поездки 2019, они были такими насыщенными, такими красочными.... и ведь это было совсем недавно.... пальмы, океан, солнце и свобода..... сидим дома с девочками , обедаем , и верим, что все ещё будет ❤️“, - написала Светлана.

Светлана Лобода показала кадр с младшей дочерью Тильдой
Светлана Лобода показала кадр с младшей дочерью Тильдой
Скриншот

Светлана Лобода показала кадр с младшей дочерью Тильдой
Светлана Лобода показала кадр с младшей дочерью Тильдой
Скриншот

Поклонники певицы поддержали ее, оставив множество обнадеживающих комментариев под фото.

  • Надеемся🙌💕 Тильда такая взрослая уже, а ведь не давно была такой крошкой😍
  • Конечно, все ещё будет ❤️😍
  • Конечно и очень скоро! Если ещё все соблюдать правила карантина будут!🔥
  • Света, харэ нагнетать , ну
  • Всё ещё впереди😻
  • Скоро все закончится. И будут новые поездки, еще лучшие эмоции
  • Конечно будет. Надо верить, а иначе как жить

Напомним, ранее Лобода запостила редкие снимки с родителями и сестрой.

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  30.03.2020, 14:17
Оценка:  0
гость
ЛОБОДА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  30.03.2020, 14:11
Оценка:  0
гость
Жидовка еб...ная! Мразь!
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