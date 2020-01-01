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Уроки стиля: Слава Каминская показала ТОП-5 образов для рыжеволосых

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Солистка "НеАнгелов" подсказала, какой цвет одежды наиболее подходит девушкам с рыжим цветом волос.
Уроки стиля: Слава Каминская показала ТОП-5 образов для рыжеволосых
Уроки стиля: Слава Каминская показала ТОП-5 образов для рыжеволосых
instagram.com/babaslavka

Участница популярного женского дуэта “НеАнгелы“, украинская исполнительница Слава Каминская решила поделиться с подписчицами стильными советами. Артистка рассказала, какой цвет одежды наиболее подходит рыжеволосым девушкам.

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Так, на своей странице в Инстаграм Слава заявила, что фаворитом всех “рыжиков“ является зеленый цвет. Певица продемонстрировала несколько луков в зеленом для различных мероприятий.

ТОП-5 +1  зеленых аутфитов от Славы Каминской:

“Платье в пол - версия для выхода“в люди“, на сцену или на фотосессию“.

ТОП-5 образов для рыжеволосых
ТОП-5 образов для рыжеволосых
Скриншот

 “А вот это же платье + грубый мужской пиджак - обычный выход в ресторан“.

ТОП-5 образов для рыжеволосых
ТОП-5 образов для рыжеволосых
Скриншот

“Платье-тренч + красные лодочки👠Не на каждый день, но на пару свиданий в таком образе я бы сходила😈“

ТОП-5 образов для рыжеволосых
ТОП-5 образов для рыжеволосых
Скриншот

“Классика: джинсы + белая майка в бирюзовой обертке🙌🏼“.

ТОП-5 образов для рыжеволосых
ТОП-5 образов для рыжеволосых
Скриншот

“Брючный костюм - отдельная любовь моего гардероба“.

ТОП-5 образов для рыжеволосых
ТОП-5 образов для рыжеволосых
Скриншот

“Льняной сарафан + плотное пальто - как раз на текущую переменную весну“.

ТОП-5 образов для рыжеволосых
ТОП-5 образов для рыжеволосых
Скриншот

Ранее сообщалось, что Вика из “НеАнгелов“ рассказала о том, как рассорилась со Славой Каминской.

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Теги: Слава Каминская, рыжеволосый, образы для весны
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Источник: Ivona bigmir)net

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