Леся Никитюк устроила мастер-класс по уборке квартиры - видео
Популярная украинская ведущая, звезда проектов “Кто против блондинок?“, “Кто сверху?“ и “ЛеМаршрутка“ Леся Никитюк повеселила фанов новым роликом.
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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала видео, в котором продемонстрировала, как она делает уборку во время карантина. Сначала босоногая Леся в черной футболке и серых штанах моет зеркало, пол и столы. После чего вытирает лицо питомцу Рафику. А в конце ролика Никитюк неожиданно появляется топлес в ванной, и девушка в желтом костюме моет ведущей спину.
“А как вы убираете??? 😆“, - поинтересовалась у фанов Леся.
Пользователи Сети принялись активно комментировать забавную публикацию Никитюк.
- Особливо подобається ,як вас миє філіпінка 😜
- Леся огонь!!!!
- 😂ООО, а это не те обещанные спортивки, которые у мамы хотела взять потоскать???? 😂😂
- 😂🤣пересмотрела раз 💯👏👏👏
- Ахахах я также дома убираюсь
- Ого вот это карантин😂
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк уступила место ведущей шоу “Кто против блондинок?“.
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