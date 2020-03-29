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Леся Никитюк устроила мастер-класс по уборке квартиры - видео

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Ведущая показала, чем занимается на карантине.
Леся Никитюк устроила мастер-класс по уборке квартиры - видео

Популярная украинская ведущая, звезда проектов “Кто против блондинок?“, “Кто сверху?“ и “ЛеМаршрутка“ Леся Никитюк повеселила фанов новым роликом.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала видео, в котором продемонстрировала, как она делает уборку во время карантина. Сначала босоногая Леся в черной футболке и серых штанах моет зеркало, пол и столы. После чего вытирает лицо питомцу Рафику.  А в конце ролика Никитюк неожиданно появляется топлес в ванной, и девушка в желтом костюме моет ведущей спину.

“А как вы убираете??? 😆“, - поинтересовалась у фанов Леся.

Пользователи Сети принялись активно комментировать забавную публикацию Никитюк.

  • Особливо подобається ,як вас миє філіпінка 😜
  • Леся огонь!!!!
  • 😂ООО, а это не те обещанные спортивки, которые у мамы хотела взять потоскать???? 😂😂
  • 😂🤣пересмотрела раз 💯👏👏👏
  • Ахахах я также дома убираюсь
  • Ого вот это карантин😂

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк уступила место ведущей шоу “Кто против блондинок?“.

 

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Теги: Леся Никитюк
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Источник: Ivona bigmir)net

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