Леся Никитюк устроила мастер-класс по уборке квартиры - видео

Ведущая показала, чем занимается на карантине.

Популярная украинская ведущая, звезда проектов “Кто против блондинок?“, “Кто сверху?“ и “ЛеМаршрутка“ Леся Никитюк повеселила фанов новым роликом.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала видео, в котором продемонстрировала, как она делает уборку во время карантина. Сначала босоногая Леся в черной футболке и серых штанах моет зеркало, пол и столы. После чего вытирает лицо питомцу Рафику. А в конце ролика Никитюк неожиданно появляется топлес в ванной, и девушка в желтом костюме моет ведущей спину.

“А как вы убираете??? 😆“, - поинтересовалась у фанов Леся.

Пользователи Сети принялись активно комментировать забавную публикацию Никитюк.

Особливо подобається ,як вас миє філіпінка 😜

Леся огонь!!!!

😂ООО, а это не те обещанные спортивки, которые у мамы хотела взять потоскать???? 😂😂

😂🤣пересмотрела раз 💯👏👏👏

Ахахах я также дома убираюсь

Ого вот это карантин😂

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк уступила место ведущей шоу “Кто против блондинок?“.

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