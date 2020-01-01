TARABAROVA запостила архивные фото со свадьбы родителей

Украинская певица поздравила маму и отца с 45-й годовщиной свадьбы.

В воскресенье, 29 марта, известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова (TARABAROVA) поделилась с подписчиками отличной новостью. Звезда рассказала, что ее родители отмечают сапфировую свадьбу.

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По случаю праздника певица опубликовала в Инстаграм подборку кадров из семейного альбома. Так, на странице Светланы можно увидеть архивные свадебные фото 45-летней давности ее мамы и отца, а также современные снимки пары. Кроме того, Тарабарова разместила фото, где она запечатлена со своими сестрами - Галиной и Еленой.

“Сьогодні 45 років весілля моїх батьків ❤️ 45, уявляєте? Мама і Папа ❤️ Дякую за родину! Характер, виховання і освіту!!! За всі цінності сімейні, які ви своїм прикладом донесли нам усім (@dance_centre_dance_life та @elena.6147 та всі онуки ❤️) Я пишаюся тим, що я ваша дочка! Я дуже сильно люблю вас!❤️“, - трогательно подписала фото TARABAROVA.

Родители Тарабаровой Скриншот

Родители Тарабаровой Скриншот

Родители Тарабаровой Скриншот

Родители Тарабаровой Скриншот

Родители Тарабаровой Скриншот

Родители Тарабаровой Скриншот

Тарабарова с отцом и сестрой Скриншот

Родители Тарабаровой Скриншот

Родители Тарабаровой Скриншот

Сестры Тарабаровой Скриншот

Напомним, ранее TARABAROVA показала, как выглядела в студенческие годы.

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