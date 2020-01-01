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TARABAROVA запостила архивные фото со свадьбы родителей

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Украинская певица поздравила маму и отца с 45-й годовщиной свадьбы.
TARABAROVA запостила архивные фото со свадьбы родителей
TARABAROVA запостила архивные фото со свадьбы родителей
instagram.com/tarabarova

В воскресенье, 29 марта, известная украинская исполнительница Светлана Тарабарова (TARABAROVA) поделилась с подписчиками отличной новостью. Звезда рассказала, что ее родители отмечают сапфировую свадьбу.

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По случаю праздника певица опубликовала в Инстаграм подборку кадров из семейного альбома. Так, на странице Светланы можно увидеть архивные свадебные фото 45-летней давности ее мамы и отца, а также современные снимки пары. Кроме того, Тарабарова разместила фото, где она запечатлена со своими сестрами - Галиной и Еленой.

“Сьогодні 45 років весілля моїх батьків ❤️ 45, уявляєте? Мама і Папа ❤️ Дякую за родину! Характер, виховання і освіту!!! За всі цінності сімейні, які ви своїм прикладом донесли нам усім (@dance_centre_dance_life та @elena.6147 та всі онуки ❤️) Я пишаюся тим, що я ваша дочка! Я дуже сильно люблю вас!❤️“, - трогательно подписала фото TARABAROVA.

Родители Тарабаровой
Родители Тарабаровой
Скриншот

Родители Тарабаровой
Родители Тарабаровой
Скриншот

Родители Тарабаровой
Родители Тарабаровой
Скриншот

Родители Тарабаровой
Родители Тарабаровой
Скриншот

Родители Тарабаровой
Родители Тарабаровой
Скриншот

Родители Тарабаровой
Родители Тарабаровой
Скриншот

Тарабарова с отцом и сестрой
Тарабарова с отцом и сестрой
Скриншот

Родители Тарабаровой
Родители Тарабаровой
Скриншот

Родители Тарабаровой
Родители Тарабаровой
Скриншот

Сестры Тарабаровой
Сестры Тарабаровой
Скриншот

Напомним, ранее TARABAROVA показала, как выглядела в студенческие годы.

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Теги: Светлана Тарабарова, TARABAROVA
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Источник: Ivona bigmir)net

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