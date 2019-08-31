Психолог Наталья Холоденко прокомментировала ласковые прозвища, которыми украинские селебритис называют партнеров .

Дикообразик и ежик: звезды рассказали, как ласково называют любимых Пресс-служба

Читай также: Зажгла на баскетбольном кольце: Седокова с возлюбленным повеселили Сеть

Как мы обращаемся друг к другу в паре, то мы и чувствуем. В программе «Зірковий шлях» на канале «Украина» Алина Шоптенко, Катя Сильченко рассказали, как ласково называют свои вторые половины, а психолог Наталия Холоденко растолковала, что кроется за этими милыми прозвищами.

Котик, солнышко, зайчик… В каждой паре есть вот такое милое обращение друг к другу.

Зая! – ответила известный хореограф Илона Гвоздева. – А он меня тоже называет Зая. Если я слышу Илона, значит, что-то пошло не так.

Илона Гвоздева с мужем и дочкой instagram.com/ilonagvozdeva

Дизайнер Екатерина Сильченко поделилась, что происходит в ее паре.

Любимый называет меня Косик, – рассказала она. – Он зовет меня вот так иногда: кс-кс-кс. А я его называю Камоша.

Певица Алина Гросу тоже призналась, что в паре есть место фантазии.

Он называет меня Ежиком, я его – Дикобразиком. У нас у обоих очень тяжелый характер, мы в этом схожи. Если у нас нет настроения, то лучше не подходить, потому что очень колемся, – объяснила певица.

А вот в семье хореографа Алены Шоптенко другое отношение друг к другу.

Скажу, что в этом случае я не очень оригинальна, – призналась Алена. – Потому что в моем телефоне любимый записан по фамилии. Просто Иванов.

Наталия Холоденко рассказала, что за этим скрывается.

Это элемент игры, кокетства, – объяснила психолог. – В семьях часто так случается, что муж может в шутку называть жену по имени отчеству. Например: «Мария Ивановна, что мы будем с вами делать?» То есть это тоже может быть флирт».

А вот когда мужчина подписывает вас чужим именем, то, по словам Наталии Холоденко, пора собирать вещи и уходить.

Если же в паре обращаются друг к другу, называя ежиком, зайчиком или другим милым зверьком, то эти слова родом из детства, из мультфильмов или из детских сказок.

Но Наталия Холоденко объяснила, на что стоит обратить внимание:

Здесь есть два варианта, почему человек использует эти милые слова. Причем каждый партнер в паре может понять, что именно в его случае происходит на самом деле, – сказала психолог и объяснила: – Одни записывают «зайчик-котик-солнышко», чтобы не путать имя, потому что есть еще какие-то зайчики-котики и божьи коровки. А вторая причина в том, что такие милые обращения – это проявление любви и оно говорит о том, что в отношениях присутствуют флирт и детское кокетство.

Наталия Холоденко instagram.com/kholodenkon

Психолог рассказала, что значит, если партнер подписывает в телефоне или обращается в паре, используя слова «милый/милая или любимый/любимая». То есть без имени.

Это говорит о том, что партнер хочет подчеркнуть статус отношений и эмоций в этих отношениях, – объяснила психолог. – То есть женщина еще пока любимая.

Ранее мы писали, что Владимир Дантес рассказал, как не ссориться в карантин.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.