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"Сцена помогла побороть комплексы": признание Антона Савлепова

Комментариев: 5
Певец рассказал об издевательствах старшеклассников.
"Сцена помогла побороть комплексы": признание Антона Савлепова
"Сцена помогла побороть комплексы": признание Антона Савлепова
Пресс-служба

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Участник группы «АГОНЬ» Антон Савлепов в студии шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале продемонстрировал свои не только интеллектуальные способности, но и танцевальные. А еще парень признался «златовласкам», что иногда его тело начинает самостоятельно двигаться, когда звучит музыка.

– Я не контролирую этот процесс, – говорит певец. – Так творчество просто выходит из меня.

"Сцена помогла побороть комплексы": признание Антона Савлепова
пресс-служба

За кулисами шоу Антон рассказал, что благодарен родителям, которые еще в детстве отвели его на бальные танцы.

– Мне нравилось по несколько часов в день разучивать танцевальные па, – говорит певец. – Но один случай в жизни чуть не заставил меня бросить свое увлечение. Сейчас вспоминаю об этом с ужасом. Как-то старшеклассники силой затащили меня в недостроенный дом. Там они угрожали, ругались и заставляли танцевать по-идиотски. Эти злые дети задели чувство моего достоинства.

"Сцена помогла побороть комплексы": признание Антона Савлепова
Пресс-служба

Антон признается, что после той ситуации страх еще несколько дней «не пускал» его в танцевальный зал.

– Более того, у меня даже появились определенные комплексы, – говорит певец. – Только сцена помогла мне все побороть. Теперь я чувствую себя очень уверенным в себе.

А на первый взгляд и не скажешь, что успешный Антон Савлепов в детстве страдал от комплексов. Что ж, видимо, такой опыт закалил его и помог развить свои таланты. А их у певца предостаточно!

Включайте каждый вторник в 19:00 шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале, чтобы не пропустить самое интересное.

Ранее мы писали, что съемки “Супер Топ-модели по-украински“ перенесли. 

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Теги: Антон Савлепов, кто против блондинок
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Комментариев (5)
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СТЕКЛО_МОЙ  (аноним)  27.03.2020, 23:26
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
я тоже пядрилка и чёрт тупорылый ))))
гость  (аноним)  27.03.2020, 18:52
Оценка:  -1
гость
Да его выебли!
СТЕКЛО_МОЙ    27.03.2020, 22:17
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
по себе судишь пядрилка ))))
гость  (аноним)  27.03.2020, 17:40
Оценка:  -1
гость
меркий говномес
СТЕКЛО_МОЙ    27.03.2020, 22:18
Оценка:  0
СТЕКЛО_МОЙ
тебя родил
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