Певец рассказал об издевательствах старшеклассников.

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Участник группы «АГОНЬ» Антон Савлепов в студии шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале продемонстрировал свои не только интеллектуальные способности, но и танцевальные. А еще парень признался «златовласкам», что иногда его тело начинает самостоятельно двигаться, когда звучит музыка.

– Я не контролирую этот процесс, – говорит певец. – Так творчество просто выходит из меня.

"Сцена помогла побороть комплексы": признание Антона Савлепова пресс-служба

– Мне нравилось по несколько часов в день разучивать танцевальные па, – говорит певец. – Но один случай в жизни чуть не заставил меня бросить свое увлечение. Сейчас вспоминаю об этом с ужасом. Как-то старшеклассники силой затащили меня в недостроенный дом. Там они угрожали, ругались и заставляли танцевать по-идиотски. Эти злые дети задели чувство моего достоинства.

За кулисами шоу Антон рассказал, что благодарен родителям, которые еще в детстве отвели его на бальные танцы.

"Сцена помогла побороть комплексы": признание Антона Савлепова Пресс-служба

– Более того, у меня даже появились определенные комплексы, – говорит певец. – Только сцена помогла мне все побороть. Теперь я чувствую себя очень уверенным в себе.

Антон признается, что после той ситуации страх еще несколько дней «не пускал» его в танцевальный зал.

А на первый взгляд и не скажешь, что успешный Антон Савлепов в детстве страдал от комплексов. Что ж, видимо, такой опыт закалил его и помог развить свои таланты. А их у певца предостаточно!

Включайте каждый вторник в 19:00 шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале, чтобы не пропустить самое интересное.

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