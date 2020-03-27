Певица трогательно поздравила Эмира-Рахмана с Днем рождения.

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала, которая недавно объявила о второй беременности, трогательно поздравила сына Эмира-Рахмана с его вторым Днем рождения.

В Инстаграм артистка добавила серию фото с сыном, на которых появляется и супруг Джа - Сеит-Бекир Сулейманов. Маленький именинник запечатлен на фото с самого раннего возраста - и до сегодняшних дней. В кадре он счастливо улыбается и на каждом снимке выглядит по-своему умилительно.

Не хватит в мире слов, чтобы описать всю любовь!

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С Днем рождения, Эмир-Рахман!

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Hayırlı yaşlar olsun, Emir-Rahman !!! Maşallah 👁👀, - написала Джамала.

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына instagram.com/jamalajaaa

Подписчики Джамалы присоединились к пожеланиям Эмиру-Рахману и отметили, что он очень хорошенький, а также пожелали мальчику стать хорошим страшим братом.

Ранее мы писали, что Джамала кардинально сменила имидж.

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