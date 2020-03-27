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Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына

Комментариев: 9
Певица трогательно поздравила Эмира-Рахмана с Днем рождения.

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала, которая недавно объявила о второй беременности, трогательно поздравила сына Эмира-Рахмана с его вторым Днем рождения.

В Инстаграм артистка добавила серию фото с сыном, на которых появляется и супруг Джа - Сеит-Бекир Сулейманов. Маленький именинник запечатлен на фото с самого раннего возраста - и до сегодняшних дней. В кадре он счастливо улыбается и на каждом снимке выглядит по-своему умилительно. 

Не хватит в мире слов, чтобы описать всю любовь!

С Днем рождения, Эмир-Рахман!

Hayırlı yaşlar olsun, Emir-Rahman !!! Maşallah 👁👀, - написала Джамала. 

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
instagram.com/jamalajaaa

Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
Какой хорошенький: Джамала забросала Сеть снимками 2-летнего сына
instagram.com/jamalajaaa

Подписчики Джамалы присоединились к пожеланиям Эмиру-Рахману и отметили, что он очень хорошенький, а также пожелали мальчику стать хорошим страшим братом. 

Ранее мы писали, что Джамала кардинально сменила имидж. 

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Теги: Джамала, дети звезд, день рождения
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (9)
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Тоха Клановец  (аноним)  28.03.2020, 02:12
Оценка:  0
Тоха Клановец
Бармалей.Но в принципе, если хорошего гойского паренька или чистой еврейки нет- то и это сойдет. Правда мешок на голову и раком ставить.Хотя чистые и татары - братья на век. Девулям которые хотят хороший крем пай в себя- стучите в мой ай ди в ВК для связи - 474083
Казак  (аноним)  28.03.2020, 01:05
Оценка:  0
Казак
Рубили и рубить будем! Твари неправославные! Это грязь на словянской земле.
гость  (аноним)  28.03.2020, 00:38
Оценка:  +1
гость
Хорошенький - шашлычек из него будет
гость  (аноним)  27.03.2020, 21:42
Оценка:  +1
гость
Какой же он уродливый, фу фу фу!
гость  (аноним)  27.03.2020, 21:39
Оценка:  +1
гость
Татарва ибаная!
гость  (аноним)  27.03.2020, 20:36
Оценка:  +1
гость
Какой мерзкий татарченок, стекла толченого ему!
гость  (аноним)  27.03.2020, 20:06
Оценка:  +1
гость
Страшный как моя жизнь
гость  (аноним)  27.03.2020, 17:05
Оценка:  -1
гость
Скоро будет драть хохляцких мокрощелок!
Пассажир    28.03.2020, 01:00
Оценка:  0
Пассажир
Если выживет, климат у нас не тот, татары дохнут быстро.
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