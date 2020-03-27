Леся Никитюк уступила место ведущей шоу "Кто против блондинок?"
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Впервые за три сезона ведущая шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале Леся Никитюк отдала свои полномочия другой блондинке. Сама же Леся Ивановна стала игроком суперфинала, в котором она боролась за первенство со звездным участником – солистом группы «АГОНЬ» Антоном Савлеповым. Почему ведущая изменила правила игры?
– Никто меня не «подсидел» и не «уволил», – говорит Леся. – Даже не мечтайте об этом! (улыбается). Итак, объясняю свое решение. Дело в том, что Антон Савлепов – очень талантливый певец, танцор, актер... Во время игры он показал свой ум, креативность и изобретательность. Но мне не нравилось, как он пренебрежительно относился к девушкам. Постоянно намекал, что они не слишком умные, потому что блондинки, и насмехался над их ответами. А со мной он постоянно спорил. После двух раундов я решила сойтись с ним в честном бою. Чтобы наконец остановить его позорное поведение и постоянные высказывания о «нечестной игре».
Леся Никитюк встала на защиту армии блондинок и «отомстила» за все обиды, которые были им адресованы звездным участником.
А на место ведущей отправила блонду Елену Борисенко. И о своем решении не пожалела:
– Малая справилась, – подытожила Леся работу блондинки. – Она – молодец.
Включайте каждый вторник в 19:00 шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале, чтобы не пропустить самые интересные моменты.
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