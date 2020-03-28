Турецкая актриса Мерьем Узерли рассказала о том, как заработалась и ощутила "выгорание".

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, почему покинула сериал instagram.com/meryemuzerlimeryem

Читай также: Актриса, сыгравшая Хюррем в “Великолепном веке“, кардинально сменила имидж

Турецкая актриса Мерьем Узерли, известная по главной роли Хюррем Султан в популярном сериале "Великолепный век", призналась, почему покинула проект после третьего сезона. Об этом она рассказала в интервью журналу Samdan.

Звезда отметила, что настолько "заработалась", что совершенно перестала чувствовать себя счастливой, а потом даже отчетливо ощутила "эмоциональное выгорание". По словам актрисы, к таким последствиям привело ее желание работать в бешеном темпе, который мог выдержать далеко не каждый.

Я была очень строга к себе. И продолжала говорить: “Ты машина, Мэри, эта машина должна работать“. Я превратилась в разряженный аккумулятор, — рассказывает Узерли.

Читай также: Пропала изюминка: Звезду “Великолепного века“ раскритиковали за эксперименты с лицом

Актриса призналась, что, конечно же, ей было больно и грустно уходить из очень популярного проекта, который сделал ее знаменитой, однако она решила сделать выбор в пользу здоровья и внутренней гармонии.

В тот момент я просто думала о своем здоровье и своей жизни. Кроме того, я была беременна! Я подумала, что должна защитить себя и своего ребенка. Это единственная мысль, которая была тогда в моей голове. Если вы физически и психологически находитесь в чрезвычайной ситуации, вы действуете, основываясь исключительно на своих инстинктах, - рассказала Мерьем Узерли.

Стоит отметить, что сериал "Великолепный век" выдержал четыре сезона с 2011-го по 2014 год. Он рассказывает о дворе султана Османской империи Сулеймана І, женой которого стала заложница с территории современной Украины - Настя Лисовская (Роксолана).

Ранее мы писали, что звезда Великолепного века показала редкое семейное фото.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.