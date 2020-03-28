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Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, почему покинула сериал

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Турецкая актриса Мерьем Узерли рассказала о том, как заработалась и ощутила "выгорание".

Звезда
Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли призналась, почему покинула сериал
instagram.com/meryemuzerlimeryem

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Турецкая актриса Мерьем Узерли, известная по главной роли Хюррем Султан в популярном сериале "Великолепный век", призналась, почему покинула проект после третьего сезона. Об этом она рассказала в интервью журналу Samdan.

Звезда отметила, что настолько "заработалась", что совершенно перестала чувствовать себя счастливой, а потом даже отчетливо ощутила "эмоциональное выгорание". По словам актрисы, к таким последствиям привело ее желание работать в бешеном темпе, который мог выдержать далеко не каждый.

Я была очень строга к себе. И продолжала говорить: “Ты машина, Мэри, эта машина должна работать“. Я превратилась в разряженный аккумулятор, — рассказывает Узерли.

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Актриса призналась, что, конечно же, ей было больно и грустно уходить из очень популярного проекта, который сделал ее знаменитой, однако она решила сделать выбор в пользу здоровья и внутренней гармонии.

В тот момент я просто думала о своем здоровье и своей жизни. Кроме того, я была беременна! Я подумала, что должна защитить себя и своего ребенка. Это единственная мысль, которая была тогда в моей голове. Если вы физически и психологически находитесь в чрезвычайной ситуации, вы действуете, основываясь исключительно на своих инстинктах, - рассказала Мерьем Узерли.

Стоит отметить, что сериал "Великолепный век" выдержал четыре сезона с 2011-го по 2014 год. Он рассказывает о дворе султана Османской империи Сулеймана І, женой которого стала заложница с территории современной Украины - Настя Лисовская (Роксолана). 

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Теги: мерьем узерли, Великолепный век, сериал, Хюррем султан
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Источник: IVONА bigmir)net

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Тоха Клановец  (аноним)  28.03.2020, 02:05
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Тоха Клановец
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