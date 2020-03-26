Джамала и Alyona Alyona перепели известный хит "Loose Ends" - видео
Победительница “Евровидения 2016“, украинская певица Джамала продолжает радовать поклонниками кавер-версиями всемирно известных хитов.
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Ранее звезда перепела перепела “No Time To Die“ Билли Айлиш и “Otherside“ Бейонсе. А теперь Джамала записала кавер с рэпершой Alyona Alyona. Украинские артистки исполнили композицию “Loose Ends“ британских музыкантов Loyle Carner и Jorja Smith. Отметим, что Джамала и Alyona Alyona смогла записать совместный трек не выходя из дома.
“Сьогодні захотілось поділитися з вами піснею британських виконавців Loyle Carner та Jorja Smith. За обома приємно слідкувати ❤️ Круто, що @alyona.alyona.official вирішила приєднатись до наших вечорів доброї музики, переспівати та переробити цю пісню 😁 Ось такий вам подарунок! Нагадую, що всі музиканти знаходяться у себе вдома“, - прокомментировала Джамала.
Сьогодні захотілось поділитися з вами піснею британських виконавців Loyle Carner та Jorja Smith. За обома приємно слідкувати ❤️ ⠀ Круто, що @alyona.alyona.official вирішила приєднатись до наших вечорів доброї музики, переспівати та переробити цю пісню 😁 ⠀ Ось такий вам подарунок! Нагадую, що всі музиканти знаходяться у себе вдома. ⠀ @vovasharykov @andrey_chmut @basslineira @evgeniykostits ⠀ Loose ends про незавершені справи. Про те, що потрібно дарувати багато любові... Про те, що у кожного свій шлях... ⠀ Thank you so much for this song @loylecarner @jorjasmith_ ⠀ #togetherathome #разомвдома
“Карантин карантином, але душа бажає порепувати. То ж чому б не спробувати щось нетипове? 😏 Я щиро дякую @jamalajaaa за можливість спробувати себе в чомусь новому - чудовий трек, глибокий зміст!“, - написала Alyona Alyona.
Ранее Джамала показала, как проводит время с мужем и сыном во время карантина.
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