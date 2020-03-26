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Джамала и Alyona Alyona перепели известный хит "Loose Ends" - видео

Комментариев: 5
Джамала презентовала новый кавер, который записала совместно с Alyona Alyona.
Джамала и Alyona Alyona перепели известный хит "Loose Ends" - видео
Джамала и Alyona Alyona перепели известный хит "Loose Ends" - видео
Скриншот из видео

Победительница “Евровидения 2016“, украинская певица Джамала продолжает радовать поклонниками кавер-версиями всемирно известных хитов.

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Ранее звезда перепела  перепела “No Time To Die“ Билли Айлиш и “Otherside“ Бейонсе. А теперь Джамала записала кавер с рэпершой Alyona Alyona. Украинские артистки исполнили композицию “Loose Ends“ британских музыкантов Loyle Carner и Jorja Smith. Отметим, что Джамала и Alyona Alyona смогла записать совместный трек не выходя из дома.

“Сьогодні захотілось поділитися з вами піснею британських виконавців Loyle Carner та Jorja Smith. За обома приємно слідкувати ❤️ Круто, що @alyona.alyona.official вирішила приєднатись до наших вечорів доброї музики, переспівати та переробити цю пісню 😁 Ось такий вам подарунок! Нагадую, що всі музиканти знаходяться у себе вдома“, - прокомментировала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні захотілось поділитися з вами піснею британських виконавців Loyle Carner та Jorja Smith. За обома приємно слідкувати ❤️ ⠀ Круто, що @alyona.alyona.official вирішила приєднатись до наших вечорів доброї музики, переспівати та переробити цю пісню 😁 ⠀ Ось такий вам подарунок! Нагадую, що всі музиканти знаходяться у себе вдома. ⠀ @vovasharykov @andrey_chmut @basslineira @evgeniykostits ⠀ Loose ends про незавершені справи. Про те, що потрібно дарувати багато любові... Про те, що у кожного свій шлях... ⠀ Thank you so much for this song @loylecarner @jorjasmith_ ⠀ #togetherathome #разомвдома

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

“Карантин карантином, але душа бажає порепувати. То ж чому б не спробувати щось нетипове? 😏 Я щиро дякую @jamalajaaa за можливість спробувати себе в чомусь новому - чудовий трек, глибокий зміст!“, - написала Alyona Alyona.

Ранее Джамала показала, как проводит время с мужем и сыном во время карантина.

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Теги: Джамала, Alyona Alyona
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  27.03.2020, 19:39
Оценка:  -1
гость
О-о-о!!!
А вот и кацапские выблядки слетелись, как мухи на говно!
Надеюсь, вы все скоро сдохните от какого-нибудь вируса!
pусский  (аноним)  27.03.2020, 16:22
Оценка:  +2
pусский
Две свиньи, одна засраней другой! Патриотки Украины, бля...
гость  (аноним)  27.03.2020, 16:09
Оценка:  +3
гость
А в это время тысячи хохлядских жопомоек устраивают истерики по-поводу того, что их, любительниц европейских членов, не пускают домой в Галичину. А в любимой Еуропе их даже не лечат и вовсе за людей не считают. Вот это поворот!
Украинка  (аноним)  27.03.2020, 15:45
Оценка:  0
Украинка
Люблю сосать татарские члены.
гость  (аноним)  27.03.2020, 13:49
Оценка:  -2
гость
А в это время, тупая пи....да Корсун, устроила истерику по-поводу того, что ее, суку, не пускают в Украину из ебу..чего кацапстана! Тварь прокацапская
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