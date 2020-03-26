Экс-участнице "ВИА Гры" исполнилось 27 лет.

Анастасия Кожевникова показала, как отметила день рождения на карантине instagram.com/anastasiakozhevnikova

В четверг, 26 марта, известная украинская певица, которая в 2013-2018 годах была участницей популярного трио “ВИА Гра“, Анастасия Кожевникова отпраздновала 27-й день рождения.

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Так, на странице в Инстаграм артистка показала, как отметила именины в условиях карантина из-за коронавируса. Кожевникова опубликовала короткое видео, где она с закрытыми глазами загадывает желание и задувает свечи на праздничном торте.

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Кроме того, в разделе Сторис Анастасия разместила ролик, где она пьет вино и танцует в одиночестве.

“Карантин. Веселюсь как могу“, - написала знаменитость.

День рождения Анастасии Кожевниковой Скриншот

Напомним, ранее экс-“ВИА Гра“ Кожевникова призналась, почему муж редко делает ей подарки.

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