Нардеп еще раз назвал симптомы заболевания и отметил, что лучше всего помогает спокойствие, которое достигается молитвой .

"Читаю молитвы": Депутат Шахов рассказал о своем состоянии на 11 день коронавируса instagram.com/shahov_sergey

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Украинский нардеп Сергей Шахов, который сейчас находится в столичной Александровской больнице и-за пневмонии после заражения коронавирусом, рассказал о своем самочувствии на 11 день с COVID-19. Видео Шахов выставил в Инстаграм. В кадре нардеп отметил, что его состояние стабильное, однако к ночи повышается температура.

Температура скачет от 37 до 38,5 к вечеру, сбиваю ее жаропонижающими и пью много жидкости, чтобы выводить из организма токсины, - сказал Шахов.

По словам депутата, сейчас в Александровской больнице много пациентов, среди которых и зараженные коронавирусом нардепы Сергей Вельможный и Александр Лукашов, с такими же симптомы, как были и у Шахова в начале болезни.

Обращаясь к подписчикам, Сергей Шахов отметил, что главное лекарство от вируса - отсутствие паники и спокойствие, которого можно достичь с помощью молитвы.

Лучшее лекарство - это вы сами, когда человек не паникует и находится в нормальном, спокойном состоянии, он способен преодолеть болезни. Успокаиваться стоит даже молитвой. Читаю Отче наш, Богородице Дево, радуйся и 90 псалом, - поделился Шахов.

Кроме того, нардеп признался, что в лечении коронавируса эффективными могут стать народные методы - настойка калины, лимоны и отвар из грушевых веточек.

Видео Шахов записал перед тем, как ему поставили капельницу. Вечером нардеп пообещал снова выйти в эфир.

11-й день коронавируса



Коротко о своих симптомах и самочувствии коллег. Боремся! - подписал видео Шахов.

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