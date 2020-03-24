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"Читаю молитвы": Депутат Шахов рассказал о своем состоянии на 11 день коронавируса

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Нардеп еще раз назвал симптомы заболевания и отметил, что лучше всего помогает спокойствие, которое достигается молитвой .

"Читаю молитвы": Депутат Шахов рассказал о своем состоянии на 11 день коронавируса
instagram.com/shahov_sergey

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Украинский нардеп Сергей Шахов, который сейчас находится в столичной Александровской больнице и-за пневмонии после заражения коронавирусом, рассказал о своем самочувствии на 11 день с COVID-19. Видео Шахов выставил в Инстаграм. В кадре нардеп отметил, что его состояние стабильное, однако к ночи повышается температура.

Температура скачет от 37 до 38,5 к вечеру, сбиваю ее жаропонижающими и пью много жидкости, чтобы выводить из организма токсины, - сказал Шахов.

По словам депутата, сейчас в Александровской больнице много пациентов, среди которых и зараженные коронавирусом нардепы Сергей Вельможный и Александр Лукашов, с такими же симптомы, как были и у Шахова в начале болезни. 

Обращаясь к подписчикам, Сергей Шахов отметил, что главное лекарство от вируса - отсутствие паники и спокойствие, которого можно достичь с помощью молитвы. 

Лучшее лекарство - это вы сами, когда человек не паникует и находится в нормальном, спокойном состоянии, он способен преодолеть болезни. Успокаиваться стоит даже молитвой. Читаю Отче наш, Богородице Дево, радуйся и 90 псалом, - поделился Шахов.

Кроме того, нардеп признался, что в лечении коронавируса эффективными могут стать народные методы - настойка калины, лимоны и отвар из грушевых веточек.

Видео Шахов записал перед тем, как ему поставили капельницу. Вечером нардеп пообещал снова выйти в эфир.

11-й день коронавируса

Коротко о своих симптомах и самочувствии коллег. Боремся! - подписал видео Шахов.

Ранее мы писали, что британские ученые назвал новый симптом коронавируса. 

 

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Теги: депутат, коронавирус, Сергей Шахов, больница, Коронавирус в Украине
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  24.03.2020, 17:36
Оценка:  +1
гость
Е..б..а..н..и спирта 96% - грамм 350 одним глотком и всё. Нах...у...й сдохент ковид-19.
zvezdo4et    24.03.2020, 17:48
Оценка:  0
zvezdo4et
Люто плюсую!!!
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