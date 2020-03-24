"Ножки супер": MARUV покорила яркой фотосессией

Эпатажная артистка запостила архивные кадры в соцсети.

Популярная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, продолжает радовать поклонников эффектными снимками в соцсети.

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Так, на этот раз знаменитость решила показать кадры из своей самой любимой фотосессии. На своей странице в Инстаграм певица опубликовала фото, где она позирует в черной рубашке, колготках в горошек и закрытых туфлях. В описании к снимкам MARUV рассказала, что это была ее первая фотосессия с фотографом Олегом Фениксом. Кадры были сделаны год назад.

“Моя первая фотосессия с Олегом Фениксом 🤗 Это было почти год назад, но ощущается как целая жизнь“, - подписала MARUV.

MARUV Скриншот

MARUV Скриншот

MARUV Скриншот

Поклонники принялись активно комментировать свежую публикацию эпатажной исполнительницы.

Лучшая эра Марув🔥

Брюнеткой вам однозначно лучше, чем все остальное

Эх, хотел бы вас встретить, хотя бы мельком в реальности 😻🙃

Это одна из моих самых любимых фотоссесий 😍😍😍

С третьего фото глаз не оторвать, уфь💣

Ножки супер

Ранее сообщалось, певица MARUV поделится со школьниками историей своего успеха.

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