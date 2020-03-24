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"Ножки супер": MARUV покорила яркой фотосессией

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Эпатажная артистка запостила архивные кадры в соцсети.
"Ножки супер": MARUV покорила яркой фотосессией
"Ножки супер": MARUV покорила яркой фотосессией

Популярная украинская исполнительница MARUV, настоящее имя которой Анна Корсун, продолжает радовать поклонников эффектными снимками в соцсети.

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Так, на этот раз знаменитость решила показать кадры из своей самой любимой фотосессии. На своей странице в Инстаграм певица опубликовала фото, где она позирует в черной рубашке, колготках в горошек и закрытых туфлях. В описании к снимкам MARUV рассказала, что это была ее первая фотосессия с фотографом Олегом Фениксом. Кадры были сделаны год назад.

“Моя первая фотосессия с Олегом Фениксом 🤗 Это было почти год назад, но ощущается как целая жизнь“, - подписала MARUV.

MARUV
MARUV
Скриншот

MARUV
MARUV
Скриншот

MARUV
MARUV
Скриншот

Поклонники принялись активно комментировать свежую публикацию эпатажной исполнительницы.

  • Лучшая эра Марув🔥
  • Брюнеткой вам однозначно лучше, чем все остальное
  • Эх, хотел бы вас встретить, хотя бы мельком в реальности 😻🙃
  • Это одна из моих самых любимых фотоссесий 😍😍😍
  • С третьего фото глаз не оторвать, уфь💣
  • Ножки супер

Ранее сообщалось, певица MARUV поделится со школьниками историей своего успеха.

 

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Теги: MARUV
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Источник: Ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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