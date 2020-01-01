Просили милостыню: участницы "Від пацанки до панянки" провели эксперимент в центре Киева (фото)

Героини реалити Нового канала устроили тест на милосердие.

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Окружающие никогда не были с «пацанки» слишком приветливыми, не говоря уже о родных людях. Часто сами родители били и оскорбляли своих детей. Поэтому последим только и оставалось, что наблюдать мир в черно-белых цветах. Чтобы вернуть веру в человечество, участницам реалити «Від пацанки до панянки» предложили принять участие в эксперименте. На несколько часов девушки должны были превратиться в нищенок и просить милостыню у прохожих.

– Я знаю, какие у нас люди, – сразу настроилась на негатив Виктория #Синяк Кошутина. – Все они злые и равнодушные к чужим проблемам. Никто из них ни гривны не бросит, будут проходить мимо.

– Неприятно было стоять, – признается еще одна ученица Школы леди, Катя #Канарейка Устинова. – Все время представляла, что обо мне сейчас думают. А однажды вообще расплакалась: ко мне подошли две девушки и откровенно посмеялись.

Но с каждой новой минутой и новым прохожим сердца «пацанок» понемногу таяли – все больше людей проявляли к ним милосердие, бросали деньги, делились продуктами и добрыми словами.

– Я поняла, что есть много неравнодушных людей, – говорит Юлия #Бандитки Чигринец. – И они готовы прийти на помощь. Когда я стояла, молчала и считала минуты до окончания этого испытания, несколько человек подошли и дали мне по 50 гривен. Поэтому мне было вдвойне стыдно. Ведь все это неправда. Люди верили мне, а я их обманывала.

– Ко мне подошла бабушка и положила пять гривен, – вспоминает Катя Большакова. – Поверьте, для нее пятерка при пенсии в полторы тысячи – это большие деньги. Я поняла, что не все плохие. И пообещала себе отныне всегда помогать пожилым людям.

– Мне очень приятно, что ученицы убедились: добрых и неравнодушных людей много, – делится психолог «Від пацанки до панянки» Наталья Борисова. – Я бы также хотела, чтобы девушки переосмыслили свою жизнь и не спустились до того уровня, который они примерили.

Весь путь от перевоплощения «пацанок» до самого эксперимента – смотрите в нашем фоторепортаже.



Смотрите реалити «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, кто покинул проект.

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