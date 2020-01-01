Звезды сериала “Доктор Вера” рассказали, что делают на карантине

У Зоряны Марченко и Мирославы Филиппович появилось больше времени на хобби.

Актрисы сериала “Доктор Вера”, который выходит с понедельника по четверг в 20:45 на телеканале “1+1”, рассказали, как проводят время на карантине.

Читай также: Звезда “Крепостной” Фатима Горбенко рассказала о своем необычном имени

Зоряна Марченко, которая играет в сериале главную роль кардио-хирурга Веры, поделилась секретом сохранения стройной фигуры на карантине и рецептом полезного смузи.

“Я стараюсь сохранять позитив, не поддаваться панике и следовать указаниям. Просыпаюсь в 6-7 утра, как и до карантина. Стараюсь не объедаться, соблюдаю пост, но всё же халву иногда могу съесть. Стараюсь заниматься спортом, делаю растяжку. Появилась возможность читать больше книг, смотреть кино/сериалы, помыть окна, например, и постирать шторы. А еще я рисую. Стараюсь не забывать про маски для лица (люблю это дело), периодически готовлю полезные смузи, например, сегодня на очереди свекла, яблоко, лимон, корица и вода. Это полезно для пищеварения, сердца и сосудов”, - говорит Зоряна.

Актриса отмечает, что период карантина – это время задуматься о себе, своем здоровье, приоритетах, и возможность провести время с семьей: “Конечно, изоляция периодически давит, могут быть перепады настроения, кажется, что заняться уже нечем. Но всё же, мы на карантине не просто так, и об этом нужно не забывать. Главное быть осознанными и ответственными”.

Читай также: Названы голливудские фильмы с наибольшим количеством матерных слов

А актриса Мирослава Филиппович, которая играет в медицинской драмее “Доктор Вера” соперницу главной героини – Анжелу, рассказала, что у нее появилось больше времени на хобби, которое давно откладывала.

“Я каждое утро занимаюсь йогой. У меня появилось и новое хобби – я стала рисовать на тканях, футболках. Я когда-то давно училась в художественной школе, потом купила краски для ткани, но они лежали без дела. Сейчас, когда возникает вдохновение – рисую. Еще я люблю петь, поэтому разучиваю новые песни, делаю упражнения на голос. Наконец появилось время и на английский, час в день я заставляю себя заниматься. Уже стыдно находить отговорки, когда столько времени высвободилось”, - говорит Мирослава.

Мирослава Филиппович Пресс-служба

Напомним, что сюжет драмы разворачивается вокруг судьбы кардиохирурга Веры, роль которой исполняет Зоряна Марченко. Жизнь героини рушится в один день: ее муж Андрей (Даниэль Салем) неожиданно исчезает, оставляя ее с больной дочерью, а на пороге их дома появляется женщина, которая представляется его настоящей женой. Вера прекращает написание диссертации и возвращается в больницу, в которой работала раньше, чтобы обеспечивать семью. Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, она продолжает спасать человеческие жизни в операционных.

Ранее ведущая Катя Осадчая назвала любимые сериалы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​