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Алена Шоптенко показала, как проводит время с годовалым сыном во время карантина

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Победительница "Танцев со звездами" опубликовала семейный кадр и высказалась о карантине.
Алена Шоптенко показала, как проводит время с годовалым сыном во время карантина
Алена Шоптенко показала, как проводит время с годовалым сыном во время карантина
instagram.com/alena_shoptenko

Известная украинская танцовщица Алена Шоптенко, которая в 2006 году победила на “Танцах со звездами“ в паре с Владимиром Зеленским, поделилась милым фото с годовалым сыном.

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На своей странице в Инстаграм 32-летняя артистка опубликовала снимок, где она держит маленького Алексея на руках. Звездная мама и ее ребенок позируют в домашней обстановке. В подписи к кадру Алена высказалась о карантине.

“Самоизолированные, домашние, начитанные и счастливые. Так и переживем ☀️“, - подписала семейный снимок Шоптенко.

Алена Шоптенко с годовалым сыном
Алена Шоптенко с годовалым сыном
Скриншот

Напомним, ранее Алена Шоптенко призналась, почему не снимается для мужских журналов.

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Теги: Алена Шоптенко
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Источник: Ivona bigmir)net

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