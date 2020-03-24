Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Александр Пономарев поделился снимком из юности

Комментариев: 1
Украинский певец показал, как выглядел в подростковом возрасте.
Александр Пономарев поделился снимком из юности
Александр Пономарев поделился снимком из юности
instagram.com/ponomaryovoleksandr

Известный украинский певец, первый представитель нашей страны на песенном конкурсе “Евровидение“ Александр Пономарев продолжает делиться с подписчиками архивными фотографиями.

Читай также: “Семья в сборе“: Александр Пономарев запостил фото с сыном и дочерью

Так, на своей странице в Инстаграм артист опубликовал черно-белое фото, где он еще совсем юный выступает на сцене. В описании к кадру Пономарев признался, что снимок был сделан на свадьбе его сестры Ирины. 

“Мій перший вихід на сцену з мікрофоном, мені років 12-13, весілля моєї сестри Ірини, співав пісню “Земля в иллюминаторе“, - прокомментировал фото певец.

Александр Пономарев поделился снимком из юности
Александр Пономарев поделился снимком из юности
Скриншот

Ранее Александр Пономарев рассказал, где живет его дочь от брака с Мозговой.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Александр Пономарев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivona bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.03.2020, 13:10
Оценка:  0
гость
Львовский рагуленок!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь