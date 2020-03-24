Украинский певец показал, как выглядел в подростковом возрасте.

Известный украинский певец, первый представитель нашей страны на песенном конкурсе “Евровидение“ Александр Пономарев продолжает делиться с подписчиками архивными фотографиями.

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Так, на своей странице в Инстаграм артист опубликовал черно-белое фото, где он еще совсем юный выступает на сцене. В описании к кадру Пономарев признался, что снимок был сделан на свадьбе его сестры Ирины.

“Мій перший вихід на сцену з мікрофоном, мені років 12-13, весілля моєї сестри Ірини, співав пісню “Земля в иллюминаторе“, - прокомментировал фото певец.

Александр Пономарев поделился снимком из юности Скриншот

Ранее Александр Пономарев рассказал, где живет его дочь от брака с Мозговой.

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