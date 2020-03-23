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"Танцоры от Бога": Тодоренко в колготах и купальнике насмешила Сеть

Комментариев: 3
Телеведущая записала видео для Tiktok и забыла движения танца.

"Танцоры от Бога": Тодоренко в колготах и купальнике насмешила Сеть
instagram.com/reginatodorenko

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Телеведущая и блогер Регина Тодоренко развеселила своих подписчиков новой забавной публикацией. В Инстаграм знаменитость выставила ролик, в котором появилась со своей коллегой по цеху Валерией Дергилевой. Обе телеведущие одеты в купальники в стиле 1980-х и капроновые колготки, и выполняют под музыку танцевальные движения. В какой-то момент девушки останавливаются и начинают просто “танцевать“ ладошками.

Мы с @valeria_dergileva - #танцорыотБога или #танцорыотБлога
Короче, гоу в тик-ток. Там реальная жаришка, как говорят великие ораторы 😆, - написала Регина.

Подписчики телеведущей отметили, что их очень повеселил видео и уточнили, “долго ли девушки учили танец“.

Ранее мы писали, что Влад Топалов показал, как проводит карантин.

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Теги: Регина Тодоренко, смешное видео, танец
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Источник: IVONА bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  24.03.2020, 13:13
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гость
Прокацапская тупая мразь!!!
гость  (аноним)  24.03.2020, 13:08
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гость
nидараска обоссаная
navigator2    24.03.2020, 12:22
Оценка:  0
navigator2
ш-ра
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