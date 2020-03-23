Артистка показала, как читает книгу на лавочке с сыном, который изучает научный журнал.

"Дома круто": Кароль показала, как проводит карантин с сыном instagram.com/_fantina

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Певица Тина Кароль вместе с сыном 11-летним Вениамином, который приехал на карантин из Лондона, записала мотивационное видео. Ролик появился на фан-страничке Кароль в Инстаграм. В кадре артистка с Веней рассказали, чем стоит себя занять в период вынужденной самоизоляции.

Артистка с сыном сидят на лавочке во дворе своего дома в Зазимье и читают книги - Кароль роман на английском языке, а Веня - научно-популярный журнал. Певица отметила, что время карантина можно потратить на получение новых знаний и на то, чтобы “догнать упущенный материал“.

Быть дома вместе - это круто, - говорит Вениамин.

Ранее мы писали, что Тина Кароль в лосинах показала тренировку на воздухе.

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