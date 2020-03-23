Ведущая рассказала всю правду об отношениях с супругом Тимуром Хромаевым.

Маша Ефросинина показала забавное видео, где она с мужем играет в "Кто из вас" instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская ведущая, актриса, блогер, дизайнер и общественный деятель Маша Ефросинина поделилась с подписчиками трогательным постом в соцсети в честь дня рождения ее мужа Тимура Хромаева.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовала видео, где она вместе с именинником играет в игру “Кто из вас“. Маша и Тимур отвечают на одинаковые вопросы, подняв табличку “Я“ или табличку с именем второй половинки.

В описании к ролику Ефросинина трогательно рассказала, где как она с мужем планировала отпраздновать его день рождения. Однако, пара не смогла осуществить свои планы из карантина.

“Я уже много лет не ломаю голову над подарком тебе, потому что знаю - главное сегодня -увезти тебя в какую-то прекрасную страну и вечером выпить с тобой локального красного вина.. Да, в этом году хотели впервые это сделать с нашими детьми! Ну, не в смысле, выпить, а улететь🙄 И вот всё накрылось медным тазом...“, - поделилась артистка.

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Также Маша трогательно рассказала о характере своего любимого. По словам звезды, Тимур в любой ситуации ведет себя спокойно и рассудительно. Именно этими качествами мужа восхищается Ефросинина.

“Вот уже почти 18 лет я не перестаю восхищаться и учиться у тебя одной выдающейся способности - спокойно и рассудительно “смотреть в глаза“ резкой смене обстоятельств, проблемам и трудностям! Ты как-то блестяще умеешь адаптировать себя и нас к новым реалиям, и не допускать паники! Рядом с тобой всегда очень веришь, что всё можно пережить! Главное, делать это достойно и не терять человеческое лицо! И даже если планету все-таки захватят инопланетяне, знаю, даже с ними ты найдёшь общий язык😉 Хотя, то, что ты согласился на эту игру- для меня даже круче, чем инопланетяне! Всё-таки есть в этом карантине что-то положительное! Люблю тебя“, - написала ведущая.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала страстный танец с мужем.

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