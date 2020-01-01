6-летний сын Сергея Михалка написал собственную песню

Сын солиста группы "Ляпис Трубецкой" призвал не унывать в период карантина.

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В период самоизоляции, карантина и череды отмены культурно-массовых мероприятий музыканты стараются не унывать и поддерживать себя в тонусе. Сергей Михалок проводит время в семейном кругу, при этом не забывая о творчестве. Интересный момент: писать песни стал сын Сергея – шестилетний Макар.

Сергей Михалок поддержал творческие начинания сына Макара, который сочинил песню Don't Kill. Текст и мелодию ребенок придумал сам.

После публикации видео в соцсетях, пользователи в комментариях живо инетерсовались кто автор произведения, и где послушать оригинал?

Семейный музыкальный вечер – своеобразный “квартирник“, где вместе с Михалком на гитаре играет и поёт его супруга Светлана Зеленковская.

Напомним, ранее фронтмен “Ляписа“ Сергей Михалок в четвертый раз стал отцом.

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