Беременная Джамала перепела хит из мультфильма "Король Лев" - видео

Известная украинская певица Джамала, которая победила на песенном конкурсе “Евровидение 2016“, порадовала новым кавером на всемирно известный хит. Ранее артистка перепела “No Time To Die“ американской исполнительницы Билли Айлиш.

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А на днях на странице украинской звезды в Инстаграм появилось видео, где она исполняет саундтрек из мультфильма “Король Лев“. В ролике беременна Джамала в светло-коричневом платье в черный горошек поет песню Бейонсе “Otherside“.

Сьогоднішня пісня з мультфільму “Король Лев“. І це не випадковість :) Найкраще, що можемо зараз зробити - повірити в чудеса! В цій пісня дуже глибокі слова. Вона про те, що коли ми прокинемося і втратимо надію, ми обов’язково знайдемо друга. І скажемо йому: “я обов’язково побачу тебе ще“. А ще я вперше заспівала мовою суахілі 😄“, - написала Джамала.