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Беременная Джамала перепела хит из мультфильма "Король Лев" - видео

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Украинская певица записала кавер на трек Бейонсе "Otherside".
Беременная Джамала перепела хит из мультфильма "Король Лев" - видео
Беременная Джамала перепела хит из мультфильма "Король Лев" - видео
instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица Джамала, которая победила на песенном конкурсе “Евровидение 2016“, порадовала новым кавером на всемирно известный хит. Ранее артистка перепела “No Time To Die“ американской исполнительницы Билли Айлиш.

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А на днях на странице украинской звезды в Инстаграм появилось видео, где она исполняет саундтрек из мультфильма “Король Лев“. В ролике беременна Джамала в светло-коричневом платье в черный горошек поет песню Бейонсе “Otherside“.

Сьогоднішня пісня з мультфільму “Король Лев“. І це не випадковість :) Найкраще, що можемо зараз зробити - повірити в чудеса! В цій пісня дуже глибокі слова. Вона про те, що коли ми прокинемося і втратимо надію, ми обов’язково знайдемо друга. І скажемо йому: “я обов’язково побачу тебе ще“. А ще я вперше заспівала мовою суахілі 😄“, - написала Джамала.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогоднішня пісня з мультфільму «Король Лев». І це не випадковість :) Найкраще, що можемо зараз зробити - повірити в чудеса! ⠀ В цій пісня дуже глибокі слова. Вона про те, що коли ми прокинемося і втратимо надію, ми обов’язково знайдемо друга. І скажемо йому: «я обов’язково побачу тебе ще». ⠀ А ще я вперше заспівала мовою суахілі 😄 ⠀ Thank you for the song @beyonce ⠀ @andrey_chmut @evgeniykostits ⠀ #разомвдома #togetherathome

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Ранее Джамала показала, как проводит время с мужем и сыном во время карантина.

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Теги: Джамала
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Источник: Ivona bigmir)net

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