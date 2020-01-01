Мама сказала "ни*рена себе": Дочка Поляковой показала взрослую фотосессию
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Дочка певицы Оли Поляковой, начинающая модель, блогер 15-летняя Маша снова поразила подписчиков своим сходством со звездной мамой. В Инстаграм девушка выставила два снимка из недавней фотосессии, на которых предстала в стильном “взрослом“ образе.
Маша позирует в коротеньком белом платье и кожаном корсете, а дополняют образ светлые кроссовки, серьги геометрической формы и легкий макияж. На одном из фото она приспускает рукав своего наряда, слегка обнажив плечо. В описании Маша отметила, что ее мама эмоционально высказалась о публикации, и попросила подписчиков выразить свое мнение.
Мама сказала: “Ни*рена себе“ !!! А вы как опишите эту фотку ?? 🥰, - подписала девушка.
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Фолловеры пришли в восторг от фото Марии, почти во всех комментариях отметили, что девушка стала очень похожа на свою маму:
- Прям как мама😍😍😍😍
- Бомба😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
- Копия мама😍❤️
- Скажу что фотки офигенные😍Красавица просто😘Вся в маму❤️
- Боюсь мама права ...100 % ,,ни хрена себе ,,!!!
- Мама правильно выразила свои эмоции) Вы просто 🔥
- Маша гуд (типа робин гуд)💕
- Фотки просто топчик 😘❤️😍 люблю🔥😍😘, - написали в Сети.
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