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Мама сказала "ни*рена себе": Дочка Поляковой показала взрослую фотосессию

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Маша Полякова попросила подписчиков придумать комментарии к ее ярким фото.

Мама сказала
Мама сказала "ни*рена себе": Дочка Поляковой показала взрослую фотосессию
instagram.com/mashapolyakova

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Дочка певицы Оли Поляковой, начинающая модель, блогер 15-летняя Маша снова поразила подписчиков своим сходством со звездной мамой. В Инстаграм девушка выставила два снимка из недавней фотосессии, на которых предстала в стильном “взрослом“ образе.

Маша позирует в коротеньком белом платье и кожаном корсете, а дополняют образ светлые кроссовки, серьги геометрической формы и легкий макияж. На одном из фото она приспускает рукав своего наряда, слегка обнажив плечо. В описании Маша отметила, что ее мама эмоционально высказалась о публикации, и попросила подписчиков выразить свое мнение.

Мама сказала: “Ни*рена себе“ !!! А вы как опишите эту фотку ?? 🥰, - подписала девушка.

Мама сказала
Мама сказала "ни*рена себе": Дочка Поляковой показала взрослую фотосессию
instagram.com/mashapolyakova

Мама сказала
Мама сказала "не*рена себе": Дочка Поляковой показала взрослую фотосессию
instagram.com/mashapolyakova

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Фолловеры пришли в восторг от фото Марии, почти во всех комментариях отметили, что девушка стала очень похожа на свою маму:

  • Прям как мама😍😍😍😍
  • Бомба😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
  • Копия мама😍❤️
  • Скажу что фотки офигенные😍Красавица просто😘Вся в маму❤️
  • Боюсь мама права ...100 % ,,ни хрена себе ,,!!!
  • Мама правильно выразила свои эмоции) Вы просто 🔥
  • Маша гуд (типа робин гуд)💕
  • Фотки просто топчик 😘❤️😍 люблю🔥😍😘, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Оля Полякова пообещала в карантин читать сказки онлайн.

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Теги: маша полякова, фотосессия, дети звезд
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Источник: IVONА bigmir)net

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