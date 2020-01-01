Украинский певец опубликовал семейный кадр.

"Семья в сборе": Александр Пономарев запостил фото с сыном и дочерью instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народный артист Украины и первый представитель нашей страны на “Евровидении“ Александр Пономарев поделился с подписчиками архивной семейной фотографией.

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Так, на своей странице в Инстаграм певец опубликовал редкий снимок, где он запечатлен одновременно и с сыном Александром и дочерью Евгенией, которая недавно отпраздновала день рождения. На фото звездное семейство позирует на фоне Днепра.

“Родина Пономарьових в зборі 😀“, - подписал кадр Александр.

Александр Пономарев запостил фото с сыном и дочерью Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию Пономарева.

С таким прекрасным папой все невзгоды ни по чём, молодцы,так держать❤️❤️❤️

Ну дуже гарна родина, здоров'я та щастя вам безмежного!!!🔥🔥🔥

Собирайтесь чаще, вы классные! 👍👍👍

Які ви всі гарні!🔥🔥🔥❤️

Замечательное семейство !!👏

Класно виглядаєш тато двох дітей❤️😍😻

Гарна світлина. Душевна. Чекаю від Вас нових пісень, таких як років з десять потому, - пишут в комментариях.

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