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"Семья в сборе": Александр Пономарев запостил фото с сыном и дочерью

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Украинский певец опубликовал семейный кадр.
"Семья в сборе": Александр Пономарев запостил фото с сыном и дочерью
"Семья в сборе": Александр Пономарев запостил фото с сыном и дочерью
instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народный артист Украины и первый представитель нашей страны на “Евровидении“ Александр Пономарев поделился с подписчиками архивной семейной фотографией. 

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Так, на своей странице в Инстаграм певец опубликовал редкий снимок, где он запечатлен одновременно и с сыном Александром и дочерью Евгенией, которая недавно отпраздновала день рождения. На фото звездное семейство позирует на фоне Днепра.

“Родина Пономарьових в зборі 😀“, - подписал кадр Александр.

Александр Пономарев запостил фото с сыном и дочерью
Александр Пономарев запостил фото с сыном и дочерью
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новую публикацию Пономарева.

  • С таким прекрасным папой все невзгоды ни по чём, молодцы,так держать❤️❤️❤️
  • Ну дуже гарна родина, здоров'я та щастя вам безмежного!!!🔥🔥🔥
  • Собирайтесь чаще, вы классные! 👍👍👍
  • Які ви всі гарні!🔥🔥🔥❤️
  • Замечательное семейство !!👏
  • Класно виглядаєш тато двох дітей❤️😍😻
  • Гарна світлина. Душевна. Чекаю від Вас нових пісень, таких як років з десять потому, - пишут в комментариях.

Ранее Александр Пономарев рассказал, где живет его дочь от брака с Мозговой.

 

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Теги: Александр Пономарев
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Источник: Ivona bigmir)net

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