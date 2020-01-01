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Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкие фото из семейного архива

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Герцоги Кембриджские опубликовали семейные снимки в честь Дня матери.
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкие фото из семейного архива
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкие фото из семейного архива
instagram.com/kensingtonroyal

В воскресенье, 22 марта, в Великобритании и Ирландии отмечали День матери. По случаю праздника принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон решили поделиться с поклонниками подборкой архивных снимков.

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Так, на официальной странице Кенсингтонского дворца в Инстаграм появились три фотографии из семейного архива герцогов Кембриджских. На двух кадрах супруги позируют со своими мамами - Кейт с Кэрол Миддлтон, а Уильям - с принцессой Дианой. 

Еще на одном снимке пара запечатлена в компании принцессы Шарлотты и принца Джорджа. На фото звездные родители весело проводят время с детьми в Норфолке. Кроме того, Миддлтон показала, какую открытку ей подарил на День матери старший сын Джордж.

“Для матерей, молодых и пожилых, и семей, которые проводят сегодня вместе и врозь - мы думаем о вас всех в это трудное время. Счастливого Дня Матери!“, - говорится в публикации.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Скриншот

Принц Уильям, принц Гарри и принцесса Диана
Принц Уильям, принц Гарри и принцесса Диана
Скриншот

Кейт Миддлтон с мамой Кэрол
Кейт Миддлтон с мамой Кэрол
Скриншот

Открытка на День матери от принца Джорджа
Открытка на День матери от принца Джорджа
скриншот

Ранее сообщалось, что родственники Кейт Миддлтон готовятся к пополнению в семье.

 

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Теги: Кейт Миддлтон, Принц Уильям
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Источник: Ivona bigmir)net

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