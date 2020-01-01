Кейт Миддлтон и принц Уильям показали редкие фото из семейного архива

Герцоги Кембриджские опубликовали семейные снимки в честь Дня матери.

В воскресенье, 22 марта, в Великобритании и Ирландии отмечали День матери. По случаю праздника принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон решили поделиться с поклонниками подборкой архивных снимков.

Читай также: Елизавета II вынуждена покинуть Лондон: Официальное заявление королевы

Так, на официальной странице Кенсингтонского дворца в Инстаграм появились три фотографии из семейного архива герцогов Кембриджских. На двух кадрах супруги позируют со своими мамами - Кейт с Кэрол Миддлтон, а Уильям - с принцессой Дианой.

Еще на одном снимке пара запечатлена в компании принцессы Шарлотты и принца Джорджа. На фото звездные родители весело проводят время с детьми в Норфолке. Кроме того, Миддлтон показала, какую открытку ей подарил на День матери старший сын Джордж.

“Для матерей, молодых и пожилых, и семей, которые проводят сегодня вместе и врозь - мы думаем о вас всех в это трудное время. Счастливого Дня Матери!“, - говорится в публикации.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми Скриншот

Принц Уильям, принц Гарри и принцесса Диана Скриншот

Кейт Миддлтон с мамой Кэрол Скриншот

Открытка на День матери от принца Джорджа скриншот

Ранее сообщалось, что родственники Кейт Миддлтон готовятся к пополнению в семье.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.​