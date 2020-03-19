На странице фан-клуба певицы появилось видео ее занятий спортом в карантин .

Спорт на воздухе: Кароль в лосинах очаровала Сеть домашней тренировкой instagram.com/tinakarol_fantina

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Певица Тина Кароль, которая на днях рассказала. что забрала сына Вениамина на время карантина в Украину из Великобритании, где он учится, показала, как занимается спортом около своего дома в Зазимье.

На станице фан-клуба артистки в Инстаграм появилось видео, в котором в ускоренном режиме показали тренировку Кароль. Артистка появилась в кадре в черно-белых леггинсах и светлом худи. Звезда попеременно прыгает на скакалке и отжимается.

Судя по всему, таким видео Тина решила мотивировать подписчиков проводить время карантина с пользой для здоровья и фигуры.

Mood Тины Кароль во время карантина! - написали под видео.

Ранее мы писали, что прямые эфиры “Голоса страны перенесли из-за карантина.

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