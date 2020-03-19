"И пусть весь мир подождет": Влад Топалов очаровал новым видео с сыном

Муж Регины Тодоренко показал, как проводит время на карантине с годовалым сыном.

Муж украинской исполнительницы и ведущей Регины Тодоренко, российский певец Влад Топалов поделился трогательной публикацией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм артист опубликовал милое и забавное видео, где он играет с сыном Майклом в домашней обстановке. В ролике можно услышать, как маленький мальчик говорит слово “Папа“. Отметим, что малышу уже исполнился год и пять месяцев.

“Отменились концерты......(((( потерял много денег..... казалось бы, надо страшно расстроиться. Но я счастлив🤷🏻‍♂️ сожрали с сыном втихаря от мамы кастрюлю макарон с маслом! И валяем дурака! И пусть весь мир подождёт♥️“, - подписал видео Топалов.

Ранее Тодоренко эмоционально написала о коронавирусе.

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