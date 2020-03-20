Ведущая "Ревизора" рассказала о своих вкусовых предпочтениях.

Читай также: Юлия Панкова поделилась советами, которые помогут обрести красивую фигуру

Ведущую программы «Ревизор» Юлию Панкову друзья называют «сумасшедшей». Все потому, что она обожает есть сырые мясо и рыбу. Девушка признается, что последний раз съела целый килограмм.

– Недавно была в заведении известного в Европе мясника Дарио Чеккини, – рассказывает Юля. – Концепция его ресторана такова, что все сидят за столом, а он устраивает шоу – под AC/DC рубит огромные стейки. У него есть мясной сет из пяти подач. И первая – это суши кьянти, которые делаются из специальной породы бычков. Суши кьянти выглядят как фарш. Все безопасно – каждый день на кухню приходит ветеринар и проверяет продукты. Поэтому там я могу есть сырое мясо в неограниченном количестве.

Юлия Панкова любит есть сырое мясо Пресс-служба

– Пробовала мясо кабана, оленя, фазана, – рассказывает ведущая. – Сейчас стараюсь себя ограничить в потреблении красного мяса и свинины. Увеличила в рационе количество овощей и зелени. Колбасы и сосиски перестала есть после того, как сделала о них сюжет. Тогда мне на производстве показали, как мясные продукты делают из порошка.

Юля говорит, что такая любовь к мясу у нее с детства. Отец часто приносил домой подстреленную дичь.

Ранее мы писали, что Маша Ефросинина встретилась со своим двойником.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram