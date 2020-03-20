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Юлия Панкова любит есть сырое мясо

Комментариев: 1
Ведущая "Ревизора" рассказала о своих вкусовых предпочтениях.
Юлия Панкова любит есть сырое мясо
Юлия Панкова любит есть сырое мясо
Пресс-служба

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Ведущую программы «Ревизор» Юлию Панкову друзья называют «сумасшедшей». Все потому, что она обожает есть сырые мясо и рыбу. Девушка признается, что последний раз съела целый килограмм.

– Недавно была в заведении известного в Европе мясника Дарио Чеккини, – рассказывает Юля. – Концепция его ресторана такова, что все сидят за столом, а он устраивает шоу – под AC/DC рубит огромные стейки. У него есть мясной сет из пяти подач. И первая – это суши кьянти, которые делаются из специальной породы бычков. Суши кьянти выглядят как фарш. Все безопасно – каждый день на кухню приходит ветеринар и проверяет продукты. Поэтому там я могу есть сырое мясо в неограниченном количестве.

Юлия Панкова любит есть сырое мясо
Юлия Панкова любит есть сырое мясо
Пресс-служба

Юля говорит, что такая любовь к мясу у нее с детства. Отец часто приносил домой подстреленную дичь.

– Пробовала мясо кабана, оленя, фазана, – рассказывает ведущая. – Сейчас стараюсь себя ограничить в потреблении красного мяса и свинины. Увеличила в рационе количество овощей и зелени. Колбасы и сосиски перестала есть после того, как сделала о них сюжет. Тогда мне на производстве показали, как мясные продукты делают из порошка.

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Теги: Юлия Панкова
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  20.03.2020, 16:48
Оценка:  0
pусский
Надо предложить ей вырезку из свежей пиздюшатины, в морге говорят, что это самая вкусняшка!
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