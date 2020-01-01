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Миша Романова впервые показала сына, в Сети решили, что он похож на Барских

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Экс-участница группы ВИА Гра украсила обложку журнала вместе со своим малышом .

Миша Романова впервые показала сына - в Сети решили, что он похож на Барских
Миша Романова впервые показала сына - в Сети решили, что он похож на Барских
instagram.com/misharomanova

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Экс-участница популярной группы ВИА Гра Миша Романова, которая не любит распространятся о своей личной жизни, впервые показала сына.

В Инстаграм певица добавила обложку журнала “Отдохни“, для которой снялась с малышом на руках. Мальчик одет в светлую футболку с сердечком, а на голове у него обруч с ушками зайчика. сама же Романова позирует в светлом пиджаке. В кадре Миша кормит сына печенюшкой.

Знакомьтесь, это - Мартин, - подписала кадр Миша.

Миша Романова впервые показала сына - в Сети решили, что он похож на Барских
Миша Романова впервые показала сына - в Сети решили, что он похож на Барских
instagram.com/misharomanova

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К слову, Миша почти ничего не говорит об отце маленького Мартина. В одном из интервью артистка упомянула только то, что он молодой режиссер.

А поскольку поклонники звезды долгое время приписывали ей роман с коллегой по цеху Максом Барских, то многие из них до сих пор считают, что ребенок у Миши от него.

Фото Мартина только усилили подозрения - в комментариях под публикацией многие отметили, что мальчик “очень на Барских похож“. 

Кстати, Миша не раз опровергала любовные отношения с Максом, заявляя что они очень хорошие друзья. 

Ранее мы писали, что Настя Каменских впервые показала декор своего дома.

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Теги: Миша Романова, дети звезд, Макс Барских
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Источник: IVONА bigmir)net

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