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Лана Дель Рей разошлась с возлюбленным-полицейским

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Офицер полиции Шон Ларкин сообщил о расставании с певицей Ланой Дель Рей.
Лана Дель Рей разошлась с возлюбленным-полицейским
Лана Дель Рей разошлась с возлюбленным-полицейским
Getty images

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Всемирно известная американская исполнительница Лана Дель Рей и офицер полиции, звезда реалити-шоу “Live PD“ Шон Ларкин расстались. Об разрыве отношений рассказал 46-летний Ларкин в интервью изданию The New York Times. Полицейский признался, что он и 34-летняя Лана остались в дружеских отношениях.

“Прямо сейчас мы просто друзья. Мы все еще говорим и еще много чего, у нас сейчас плотные графики“, - прокомментировал Шон.

Кроме того, мужчина отметил, что связь между ним и Дель Рей появилась с первого взгляда. Пара часто встречалась в Лос-Анджелесе, где живет артистка и в городе Талсе, где проживает Ларкин.

“Когда мы были в Талсе, мы тусили с моими друзьями из правоохранительных органов и их супругами. Мы все вместе играли в Суперкубок, ужинали и тому подобное. Нормальные вещи, которые пары делают со своими друзьями“, - поделился полицейский.

Лана Дель Рей и Шон Ларкин
Лана Дель Рей и Шон Ларкин
Getty images

Ранее мы писали, что певица MamaRika тайно вышла замуж.

 

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Теги: Лана Дель Рей
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Источник: Ivona bigmir)net

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