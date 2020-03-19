Лана Дель Рей разошлась с возлюбленным-полицейским

Офицер полиции Шон Ларкин сообщил о расставании с певицей Ланой Дель Рей.

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Всемирно известная американская исполнительница Лана Дель Рей и офицер полиции, звезда реалити-шоу “Live PD“ Шон Ларкин расстались. Об разрыве отношений рассказал 46-летний Ларкин в интервью изданию The New York Times. Полицейский признался, что он и 34-летняя Лана остались в дружеских отношениях.

“Прямо сейчас мы просто друзья. Мы все еще говорим и еще много чего, у нас сейчас плотные графики“, - прокомментировал Шон.

Кроме того, мужчина отметил, что связь между ним и Дель Рей появилась с первого взгляда. Пара часто встречалась в Лос-Анджелесе, где живет артистка и в городе Талсе, где проживает Ларкин.

“Когда мы были в Талсе, мы тусили с моими друзьями из правоохранительных органов и их супругами. Мы все вместе играли в Суперкубок, ужинали и тому подобное. Нормальные вещи, которые пары делают со своими друзьями“, - поделился полицейский.

Лана Дель Рей и Шон Ларкин Getty images

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