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Александр Пономарев показал 22-летнюю дочь от брака с Мозговой

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Украинский певец трогательно поздравил дочь Евгению с днем рождения.
Александр Пономарев показал 22-летнюю дочь от брака с Мозговой
Александр Пономарев показал 22-летнюю дочь от брака с Мозговой
instagram.com/ponomaryovoleksandr

Народный артист Украины, участник “Евровидения 2003“ Александр Пономарев поделился с подписчиками  редкими семейными фотографиями.

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На своей странице в Instagram артист опубликовал кадр с дочерью Евгенией от первого брака с продюсером Аленой Мозговой.  В подписи к снимку Пономарев трогательно поздравил дочь с 22-летием.

“З Днем народження тебе, Доню! Божого Благословіння тобі і Многая і Благая Літа!“, - написал Александр.

Александр Пономарев с дочерью Евгенией
Александр Пономарев с дочерью Евгенией
Скриншот

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям звездного отца и оставили множество теплых пожеланий в комментариях.

  • Помню Женечку еще маленькой. Как она Вам цветочек вынесла. На “Таврийских Играх“. А теперь это взрослая, красивая девушка. Счастья ей побольше. И да храни всю семью Вашу Госоподи!
  • Вітаю, з іменницею! 🤗😘Здоров“я, Любові, Щастя, успіхів та Господнього Благословення! 🎂🎉😘
  • Вітаю Донечку! Щастя неземного Євгенії! ❤️
  • 🎉🎉🎉Вітаю іменинницю! 🎈💐🌹Щасливої долі, хороших друзів, міцного здоров'я!
  • Бажаю міцного здоров'я,вдачі і любові🍰 вам і вашій донечці🎉
  • С Днем рождения доченьки ❤️🎂🎉👸🎊🌺Здоровья ей, успехов, вдохновения и всех земных благ❤💄👑🍨😁🎉🌺
  • Олександре, вітаю Вас з Днем народження Вашого янгола, Вашої чарівної донечки❤️ Міцного здоров'я, наснаги, оптимізму, радісних посмішок і тапла! Многая літа!

Ранее Александр Пономарев рассказал, где живет его дочь от брака с Мозговой.

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Теги: Александр Пономарев
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Источник: Ivona bigmir)net

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