На развлекательном шоу Нового канала "СуперИнтуиция" телеведущая познакомились со своей "близняшкой".

Маша Ефросинина встретилась с женщиной, сделавшей лицо, как у нее Пресс-служба

Читай также: Горбунов принципиально называл Ефросинину Марго

Стабильно раз в неделю Маше Ефросининой в соцсетях женщины присылают свои фото и пишут о сходстве с ней.

– Это отдельная рубрика моего директа, – говорит она. – Я стараюсь не реагировать. Потому что как только отпишусь, как в следующем сообщении у меня попросят или холодильник, или денег в долг (улыбается).

Маша Ефросинина встретилась с женщиной, сделавшей лицо, как у нее Пресс-служба

– Я подумала: «Так, подождите минутку, это что – я?», – с улыбкой рассказала Маша Ефросинина. – Потому что в тот же день, утром, я выступала перед женщинами-полицейскими и выглядела точно так же – в коричневом костюме и с распущенными волосами.

Но на этот раз проигнорировать не получилось – лично встретиться с телеведущей на развлекательное шоу Нового канала «СуперИнтуиция» пришла женщина, очень похожая на нее.

В жизни «близняшка» Ефросининой совсем на нее не похожа. Сходство между ними одна из незнакомок создала для «СуперИнтуиции». Девушка, которая стояла под категорией «Изменяет лица», умеет с помощью макияжа превращать одних людей в других. И продемонстрировать это решила на примере звездной участницы. У присутствующих это умение вызвало восторг.

Чем еще удивят незнакомцы на “СуперИнтуиции“? Смотрите каждую среду в 19:00 на Новом канале!

Ранее мы писали, что украинские звезды снялись для информационной компании МОЗ,

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.