Машу Полякову пристыдили за неграмотную подпись к публикации.

Дочка Поляковой показала фото в ультрамодном образе и нарвалась на критику instagram.com/mashapolyakova

Дочка Поляковой показала фото в ультрамодном образе и нарвалась на критику instagram.com/mashapolyakova

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Дочка украинской певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша, которая прошлым летом начала обучение в школе моделей и активно ведет свой блог, опубликовала кадры новой яркой фотосессии. Девушка появилась в кадре в черной толстовке и джинсах с декоративными разрезами, а дополнили образ темная шляпа и массивные цепи на шее.

В описании к фото Маша намекнула на то, что у нее есть серьезные отношения.

У вас есть любимый человек , лично у меня да . А кто не скажу 🙈🙈🙈, - написала начинающая модель.

Дочка Поляковой показала фото в ультрамодном образе и нарвалась на критику instagram.com/mashapolyakova

Дочка Поляковой показала фото в ультрамодном образе и нарвалась на критику instagram.com/mashapolyakova

Дочка Поляковой показала фото в ультрамодном образе и нарвалась на критику instagram.com/mashapolyakova

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Подписчики юной блогера обратили внимание на то, что она неправильно расставила знаки препинания в публикации - и сделали ей замечание.

Господи ну когда уже ты научишься грамотно писать и расставлять знаки препинания 🤔✍️, - оставила комментарий одна из фолловеров.

После этого под постом Маши развернулась бурная дискуссия - часть подписчиков оправдывали девушку, отмечая, что, мол, “не в запятых счастье“, однако многие отметили, что Маше стоит подтянуть правила правописания.

За дочку вступилась Ольга Полякова - она отметила, что “обидчице“ тоже есть чему поучиться:

Для начала, и тебе стоило бы!😂, - написала артистка.

Дочка Поляковой показала фото в ультрамодном образе и нарвалась на критику Скриншот

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