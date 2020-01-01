"Это так сложно?": Онкобольная Шэннен Доэрти пристыдила людей, не соблюдающих карантин

Актриса, у которой обнаружили рак четвертой степени, высказалась о коронавирусе.

Звезда сериалов “Зачарованные“ и “Беверли Хиллз“, американская актриса Шеннен Доэрти, у которой обнаружили рак четвертой степени, обратилась к подписчикам.

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На своей странице в Инстаграм знаменитость высказалась о людях, которые не соблюдают карантин во время пандемии коронавируса. Шеннен призвала всех не игнорировать правила. В первую очередб Доэрти попросила фанов подумать о здоровье пожилых людей и тех, у кого ослабленный иммунитет.

“Я понимаю, что некоторые люди считают, что ограничения не должны применяться к ним. Что они молоды и здоровы и переживут это. Некоторые люди считают, что фондовый рынок и экономика более ценны, чем человеческая жизнь. Есть люди, которые до сих пор не практикуют социальное дистанцирование. У вас есть дедушка, которого вы любите? У вас есть член семьи с нарушенной иммунной системой? У вас есть друг с раком? И вы действительно хотите бросить кости в свою жизнь прямо сейчас? Мы, как страна, должны уважать каждого человека и его право и желание жить. Мы, как мир, должны сделать это. Это так сложно придерживаться социальной дистанции?“, - написала актриса.

Шэннен Доэрти пристыдила людей, не соблюдающих карантин Скриншот

Ранее звезда “Зачарованных“ Шеннен Доэрти показала свою маму.

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