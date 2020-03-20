Супермодель выставила фото, на которых видна ее грудь - и пошутила, что это хороший способ занять людей в карантин .

"Для хорошего настроения в карантин": Белла Хадид поделилась очень горячими фото instagram.com/bellahadid

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Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид решила по-своему развеселить подписчиков, которые сейчас находятся на карантине из-за распространения китайского коронавируса.

В Инстаграм знаменитость, которую британские пластические хирурги назвали самой красивой селебрити в мире, выставила серию пикантных фото. В кадре модель позирует в откровенных нарядах, почти обнажающих ее грудь, и демонстрирует идеальный пресс.

В описании Белла пошутила, что перелистывание ее фото - может отвлечь от тоскливого настроения в карантине.

Полистайте мои фото для хорошего настроения в самоизоляции, - написала Белла.

"Для хорошего настроения в карантин": Белла Хадид поделилась очень горячими фото instagram.com/bellahadid

"Для хорошего настроения в карантин": Белла Хадид поделилась очень горячими фото instagram.com/bellahadid

"Для хорошего настроения в карантин": Белла Хадид поделилась очень горячими фото instagram.com/bellahadid

За несколько часов снимки набрали более 650 тыс. лайков.

Ранее мы писали, что Белла Хадид снялась топлес.

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