Полный карантин. Неделя первая: как селебритиз меняют свою жизнь и графики

Чем занимаются украинские звезды во время карантина.

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Пока вспышка коронавируса продолжает оказывать влияние мирового масштаба на повседневную жизнь общества, артисты меняют свои графики, переходят в онлайн и советами помогают другим защититься от болезни. Кто из исполнителей готовит концерт в Сети, кто - чудом успел впрыгнуть в последний вагон перед закрытием транспортного соединения, кто - продолжает репетировать и работать, правда, в чуть изменённом режиме - читайте в материале.

NIKITA LOMAKIN:

Если честно, количество разговоров вокруг на одну тематику понемногу сводит с ума. Больше всего волнует паника людей и бесконечные странные тупые шутки без повода…

Мои друзья позвали меня поехать на пару дней во Львов - и я согласился, так как это, по сути, были бы мои первые полноценные выходные за долгое время. В период самого разгара событий... А мы собрались и поехали! Многие меня отговаривали, говорили, что я не смогу вернуться обратно... Во Львове было тихо, спокойно. На второй день нашего пребывания закрылись почти все заведения, но работали доставка и самовывоз... Гулять по почти безлюдному городу оказалось очень приятно, я кайфовал! Позже стало известно, что обратно мы уехать не сможем из-за закрытия транспортного соединения по Украине… Но мы продолжали отдыхать и поменяли билеты на поезд, который последним будет отправляться в Киев! Так что запрыгнули в последний вагон. И в нашем случае это не фигура речи!

Пресс-служба

GROSU:

Карантин для меня - время, когда у всех нас наконец-то появляется возможность заняться собой, вдохновляться, писать новую музыку, рисовать, читать, смотреть сериалы и, наконец, быть с близкими людьми! Чего всем и желаю. Будьте героями, не выходите в карантин на улицу. Давайте вместе спасём друг друга!

Пресс-служба

Олег Скрипка:

Ситуация недостаточно благоприятна для музыкантов и артистов, ведь отменили все концерты и фестивали. Сейчас главное - поддерживать связь с фанатами. Мы постоянно в онлайн-режиме общаемся через видео, различные посты и конкурсы в соцсетях. Во время карантина у меня появилась возможность много времени проводить рядом со своими родными. С детьми занимаемся музыкой, они переведены на онлайн-обучение, с лёгкостью выполняют все домашние задания. Кроме этого, есть возможность развлекаться, смотреть фильмы, читаем книги. Планирую несколько онлайн-концертов, поэтому следите за соцсетями! Сегодня важно заботиться о своем здоровье, а именно — подтягивать иммунитет. Надо быть в хорошем настроении и употреблять много витаминов!

Пресс-служба

Сергей Мироненко:



В связи с карантином мне пришлось перенести живые встречи со слушателями в разных городах Украины, но это значит, что я с еще большим желанием и драйвом буду готовиться к онлайн-встрече с ними! 27 марта вместе с моим коллективом покажем живое музыкальное шоу и презентуем новый альбом на Youtube. Бесплатный онлайн-концерт - возможность нам оставаться вместе и дарить друг другу эмоции, несмотря на негативные сообщения с разных уголков мира. Главное - берегите себя и своих близких. Вместе мы победим любой вирус и ненастье!

Пресс-служба

Катя Вандина:

Могу сказать, что карантин дал мне возможность ещё ближе быть к музыке. В день за инструментом (фортепиано) сижу по 3-4 часа. Конечно, это все не шутки и за здоровьем надо следить! И лучше себя оградить от выхода куда-либо! Приобрела антисептики с разными вкусами и красивым экстерьером (смеется). Начала заниматься онлайн-уроками - изучаю иностранные языки. Я уверена, что время пролетит очень быстро - и в скором времени опасность пройдёт!

Пресс-служба

ДОРОШ:

В это нелёгкое для всех время я сохраняю спокойствие и гармонию в душе, чего и всем желаю! Мы преодолеем эту беду, я уверен. Сейчас продолжаю активно работать над новой концертной программой, которую очень скоро презентую. Песни из нового альбома “Ресницами”, который вышел несколько дней назад, прозвучат вживую. Это будет музыкальная бомба, вот увидите! Репетиции проходят по плотному расписанию, но на территории моей резиденции. И в ограниченном составе музыкантов ДОРОШ-band, потому карантин касается каждого из нас. И я очень рад, что именно в это время в моём хозяйстве произошло пополнение - жеребёнок Адам Кадмон от замечательной Афины Паллады. Эта маленькая жизнь приносит радость и веру в добро!

David Axelrod:

Как изменил?.. В нашем доме не изменилось ничего, жаль только, что отменили концертный тур. Если задуматься, то всё происходящее - это глобальная проблема человечества и, как по мне, мы хорошо справляемся с этим. Вот бы ещё найти вакцину от рака, чтобы выпил пилюлю - и здоров. А вообще хотелось бы, чтобы люди были более отзывчивыми не только в периоды проблем.

Пресс-служба

Marietta:

Мы с мужем сидим на карантине дома. Мы также приостановили наш семейный бизнес (певица и её муж - владельцы сети квест-комнат), потому что мы ответственные граждане и не подвергаем опасности своих работников и наших клиентов. Занимаемся спортом! Успели сходить к закрытию спортзалов на последнюю тренировку, сейчас делаем зарядку дома. Также играем в виртуальной реальности! Мы здоровы. У нас есть все дезинфекционные средства и маски с антисептиками, даже тепловизор. Очень жаль, что скорее всего мы уже не едем в Амстердам в путешествие, которое планировали на начало апреля. Мы забронировали даты с 1 по 5 апреля. Компания-перевозчик ответила, что они могут перенести даты или вернуть средства, так как в Нидерландах официально еще не закрыли границы. Поэтому мы ждем, когда в стране тоже объявят полный карантин, возможно, тогда нам пойдут навстречу и вернут деньги либо поменяют даты.

Пресс-служба

Анна Розумовская:

Моя жизнь почти не изменилась, но подчёркиваю - ПОЧТИ. Я являюсь ярким представителем интровертов. Обожаю свою зону комфорта. Итак, на период карантина я ограничила покупки в маркетах. Для расчета я использую кредитную карточку, стараюсь сейчас избегать контакта с наличными. Кроме этого, несколько раз в день дезинфицирую свой мобильный телефон. Сейчас стараюсь избегать людных мест и без необходимости остаюсь дома. И конечно, появилось ещё больше времени для творчества. Желаю всем уважать друг друга. Сохраняйте спокойствие, никакой паники. Всё будет хорошо!

Пресс-служба

KAMALIYA:

На время карантина мы только усилили меры предосторожности, потому что стараемся быть аккуратными и следить за своим здоровьем постоянно! Безусловно, я расстроена таким печальным обстоятельствам нынешнего времени… Отменилось либо перенеслось столько интересных мероприятий и выступлений! Но вместе с этим я понимаю, что иначе сейчас никак. Берегите своих родных, своих деток и не выходите без необходимости на улицу! А если и выходить — то не только в масках, но и с их регулярной заменой каждые 2-3 часа, если пребывание вне дома затянулось. Я очень за этим слежу! И в виде игры приучила своих дочерей чётко следить за временем.

Пресс-служба

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