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Капризная Настя и очень злой Потап: Парочка насмешила Сеть кадрами в карантине

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Веселая семейная пара артистов развеселила подписчиков - их ролик посмотрели более 700 тыс. раз.

Капризная Настя и очень злой Потап: Парочка насмешила Сеть кадрами в карантине
Капризная Настя и очень злой Потап: Парочка насмешила Сеть кадрами в карантине
instagram.com/kamenskux

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Одна из самых популярных пар украинского шоу-биза певица Настя Каменских и рэпер, продюсер Алексей Потапенко рассмешили Сеть забавным видео о домашней обстановке в карантине.

В Инстаграм Настя добавила ролик, в котором Потап выбирает для нее фильм, а она не соглашается ни на одну картину. В результате муж делает каменное лицо и запускает в Каменских пультом. Потап в ролике появляется в забавной желтой шапке-ушанке.

В описании певица уточнила, у кого еще из подписчиков бывают затруднения с выбором кино и порекомендовала подборку хороших фильмов. 

Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео с @realpotap? 😄

Фильмы для меня, как телепорт. Какой бы не была обстановка вокруг, вы всегда можете перенестись в другую реальность.

И сейчас как раз самое время пересмотреть парочку моих любимых фильмов 🎬 Вы со мной? Тогда держите список:

🍿 Невероятная жизнь Уолтера Митти
В этом фильмы все - красивые пейзажи, фразы, музыка и история человека, который поверил, что в жизни возможно все!

🍿 Бойфренд из будущего
Оригинальное название “About time”. Тот случай, когда легкий сюжет несёт в себе столько глубоких мыслей. Этот фильм в своё время меня очень впечатлил.

🍿В погоне за счастьем
Это фильм о преодолении трудностей, выборе и ценностях. Основан на реальной истории. Уилл Смит - ❤

🍿Трасса 60
Фильм о дороге жизни, за рулём который неизменно мы сами. Фильм-притча, фильм-игра и фильм-фантазия. Вопросы, который нужно задать только когда знаешь ответ и ответы, на которые нет вопросов.

Смотрели какой-то из этих? - написала Каменских.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Признавайтесь, у кого так же проходит выбор фильма, как у нас на видео с @realpotap? 😄 ⠀ Фильмы для меня, как телепорт. Какой бы не была обстановка вокруг, вы всегда можете перенестись в другую реальность. ⠀ И сейчас как раз самое время пересмотреть парочку моих любимых фильмов 🎬 Вы со мной? Тогда держите список: ⠀ 🍿 Невероятная жизнь Уолтера Митти В этом фильмы все - красивые пейзажи, фразы, музыка и история человека, который поверил, что в жизни возможно все! ⠀ 🍿 Бойфренд из будущего Оригинальное название “About time”. Тот случай, когда легкий сюжет несёт в себе столько глубоких мыслей. Этот фильм в своё время меня очень впечатлил. ⠀ 🍿В погоне за счастьем Это фильм о преодолении трудностей, выборе и ценностях. Основан на реальной истории. Уилл Смит - ❤ ⠀ 🍿Трасса 60 Фильм о дороге жизни, за рулём который неизменно мы сами. Фильм-притча, фильм-игра и фильм-фантазия. Вопросы, который нужно задать только когда знаешь ответ и ответы, на которые нет вопросов. ⠀ Смотрели какой-то из этих?

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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Подписчики наставили видео множество смеющихся смайлов и отметили, что у многих из них дома бывает похожая ситуация:

  • Это я так мультики ребёнку выбираю🤪
  • Аахахахахахха, это очень смешнооо😂😂😂😂 просто лучшие
  • Ребятаааа😂😂😂😂
  • Все точно так же😂😂😂♥️♥️♥️
  • Оо даа! когда я хочу посмотреть СУМЕРКИ!муж ДЖОН УИК!а сын ГАРРИ ПОТЕРА 😍😍😍
  • Это же я и мой муж🤣🤣
  • 😂😂😂😂😂Очень похоже) - написали в Сети.

За несколько часов видео посмотрели почти 800 тыс. раз.

Ранее мы писали, что Настя Каменских впервые показала декор своего дома.

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Теги: смешное видео, карантин, Настя Каменских, Потап
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Источник: IVONА bigmir)net

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