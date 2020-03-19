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Ролевые игры: Брежнева показала. как проводит карантин с мужем

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Артистка записала видео, в котором показала Меладзе, играющего на синтезаторе .

Ролевые игры: Брежнева показала. как проводит карантин с мужем
Ролевые игры: Брежнева показала. как проводит карантин с мужем
instagram.com/ververa

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Певица Вера Брежнева показала, чем занимается с мужем в карантине. В Инстаграм артистка выставила видео, где в кадре композитор и продюсер Константин Меладзе наигрывает в домашней студии звукозаписи на синтезаторе.

Вера, снимая его на телефон, изображает незнакомку и спрашивает, чем Константин занят, на что супруг ей отвечает, что "занимается ерундой". Услышав реплику мужа, Вера весело хохочет.

Судя по настроению видео, у звездных супругов, которым в Сети прочили скорый развод, все в порядке - они счастливы вместе.

А вы чем занимаетесь ?)
@meladzemusic 🖤
#самоизоляция, - написала артистка.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева показала эффектные фото из Милана.

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Теги: Вера Брежнева, Константин Меладзе, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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