Ролевые игры: Брежнева показала. как проводит карантин с мужем
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Певица Вера Брежнева показала, чем занимается с мужем в карантине. В Инстаграм артистка выставила видео, где в кадре композитор и продюсер Константин Меладзе наигрывает в домашней студии звукозаписи на синтезаторе.
Вера, снимая его на телефон, изображает незнакомку и спрашивает, чем Константин занят, на что супруг ей отвечает, что "занимается ерундой". Услышав реплику мужа, Вера весело хохочет.
Судя по настроению видео, у звездных супругов, которым в Сети прочили скорый развод, все в порядке - они счастливы вместе.
А вы чем занимаетесь ?)
@meladzemusic 🖤
#самоизоляция, - написала артистка.
Ранее мы писали, что Вера Брежнева показала эффектные фото из Милана.
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