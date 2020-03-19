Артистка записала видео, в котором показала Меладзе, играющего на синтезаторе .

Ролевые игры: Брежнева показала. как проводит карантин с мужем instagram.com/ververa

Читай также: С бумагой и гречкой: Жену Бабкина раскритиковали в Сети за фото покупок

Певица Вера Брежнева показала, чем занимается с мужем в карантине. В Инстаграм артистка выставила видео, где в кадре композитор и продюсер Константин Меладзе наигрывает в домашней студии звукозаписи на синтезаторе.

Вера, снимая его на телефон, изображает незнакомку и спрашивает, чем Константин занят, на что супруг ей отвечает, что "занимается ерундой". Услышав реплику мужа, Вера весело хохочет.

Судя по настроению видео, у звездных супругов, которым в Сети прочили скорый развод, все в порядке - они счастливы вместе.

А вы чем занимаетесь ?)

@meladzemusic 🖤

#самоизоляция, - написала артистка.

Ранее мы писали, что Вера Брежнева показала эффектные фото из Милана.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.