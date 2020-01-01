Снежану Бабкину поправили по поводу ситуации с работой магазинов в Италии.

С бумагой и гречкой: Жену Бабкина раскритиковали в Сети за фото покупок instagram.com/snezhana_babkina

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Супруга украинского певца, музыканта Сергея Бабкина, актриса театра и мать троих детей Снежана Бабкина опубликовала фото продуктов, которые накупила в харькосвком супермаркете. Снимок появился в Инстаграм актрисы. Она позирует, сидя в багажнике машины на фоне многочисленных пакетов с едой и пачек туалетной бумаги.

В публикации Снежена отметила, что сделала пост не для нагнетания паники в Сети, а чтобы подчеркнуть, что во время карантина каждая большая семья должна все делать осознанно - в том числе и покупать товары впрок, чтобы не столкнуться с такими проблемами, как в Италии.

Пост НЕ ПРО ПАНИКУ

Осознанность во время карантина в большой семье‼️ Съесть макарошки и кашки мы всегда сможем.

Это исключительно наши мысли и выстраивание нашего семейного плана.

Сегодня совершили первую закупку- крупы, соль, сахар, мука, масло, бумагу, салфетки, ватные диски.

Дальнейший план- памперсы, кашки для Елисея, фруктовые и овощные баночки.

Далее- аптечка для всей семьи.

Далее- бытовая химия.

Стараемся подойти максимально ответственно. Ещё раз повторю- семья большая.

Если случится так, что завтра мы не сможем ездить в магазины, как в Италии, и выходить на улицу, то мы спокойны. На ближайшие пару месяцев есть всё необходимое.

Мои подписчики знают мой позитив и веру только в хорошее. Знают, что я честна со всеми и неприемлю ложь! Поэтому и решила написать этот пост. Хочу, чтобы все были готовым к любым последствиям и полнейшей изоляции.

Ещё раз повторяю- мои мысли и мой план! #снежанабабкина #карантин, - написала Снежана.

С бумагой и гречкой: Жену Бабкина раскритиковали в Сети за фото покупок instagram.com/snezhana_babkina

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Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию: часть фолловеров отметили, что Снежана усугубляет панику и что в Италии никто продуктовые магазины не закрывал, но многие подписчики похвалили Бабкину и подчеркнули, что она все делает правильно.

Так продуктовые магазины никто вроде не закрывает особо

Не знаю что вам рассказали про Италию но люди спокойно ходят там в магазин...их пускают по 10 человек

не ожидала от вас такого...а я все думала кто эти неадекваты которые все скупляют...

Молодці! Це не паніка, а в подальшому можливість максимально не виходити в людні місця!❤

И вы туда же...🤦‍♀️

👍🏻 Это здравый смысл💋

Щось я почала панікувати від вашого фото. І мені захотілося по каші та макарони поїхати🙆

Я с вами согласна. Не считаю это паникой. В любом случае позволяет минимизировать походы по магазинам

Все верно!! Снежана -молодец!!!, - написали в Сети.

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