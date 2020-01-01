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"Теперь точно королева ночи": Полякова с дочками будут читать сказки онлайн

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Артистка пообещала каждый вечер читать детские сказки в Инстаграм .

"Теперь точно королева ночи": Полякова с дочками будут читать сказки онлайн
instagram.com/polyakovamusic

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Певица Оля Полякова решила не отставать от своих коллег, которые активно поддерживают поклонников в карантин, проводя он-лайн концерты и встречи, и предложила “разгрузить“ мам, которые теперь круглосуточно сидят дома с детьми.

В Инстаграм  суперблондинка написала, что теперь каждый вечер будет читать в прямом эфире сказки - вместе со своими дочками 15-летней Машей и 8-летней Алисой. Также звезда предложила подписчикам “заказывать“ сказки на ночь. Чтения будут проходить в 22.00 на в Инстаграм Поляковой.

Правило моей жизни #9 - Во всем нужно искать повод для положительных эмоций и пользы! 💜

Вот и сейчас, оказавшись на карантине со своими дочками, я решила озаботиться вопросом, который, как мне хорошо известно, беспокоит каждую современную маму. Это чтение с детьми. Мы же в потоке дел и забот все время откладываем, а ведь это так важно и нужно. Привить любовь к чтению, к книгам, развивая воображение и речь наших детей, и одновременно, испытывая особую близость.
Поэтому, я решила, чтобы эти дни проходили с пользой и удовольствием - каждый вечер в прямом эфире читать для Маши и Алисы, и для вас с вашими детьми сказку. Будем читать и на украинском, и на русском. По 20-30 минут, не больше. А, чтобы это было с особенной пользой и интересом, то правило будет такое - я читаю несколько страниц, потом читают мои дети, а потом ровно страницу читают уже для вас лично ваши дети - благо, сказки можно скачать в телефон. А на следующий день начинаем новую!
Уверена, нам всем понравится!

🙌🏻 Заходите в INSTAGRAM #LIVE на моей страничке в 22:00!

#оляполякова #сказкинаночь
#приходикомнекаждыйвечер, - написала Полякова.

"Теперь точно королева ночи": Полякова с дочками будут читать сказки онлайн
instagram.com/polyakovamusic

Подписчики поблагодарили артистку за такую идею и процитировали ее хит, пошутив, что теперь она “точно королева ночи“.

Ранее мы писали, что Маша Полякова засветилась в центре Киева в карантин. 

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Теги: Оля Полякова, маша полякова, дети звезд, карантин
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Источник: IVONА bigmir)net

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