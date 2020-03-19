Юбилей Лины Костенко: Как звезды поздравили поэтессу с 90-летием

19 марта легендарная украинская поэтесса отмечает день рождения.

В четверг, 19 марта, гениальная украинская поэтесса, общественный деятель и

лауреат Шевченковской премии Лина Костенко празднует день рождения. Писательнице исполняется 90 лет.

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По случаю юбилея Костенко многие звезды украинского шоубиза, а также политики посвятили поэтессе новые публикации в соцсетях. Знаменитости не только поделились с именинницей теплыми пожеланиями, но и прочитали любимые произведения именинницы. Как украинские артисты и политики поздравили Лину Костенко, смотрите далее в подборке от Ivona.

Гайтана

Певица решила поздравить поэтессу, исполнив импровизированное соло ее на стих “Не знаю, чи побачу Вас, чи ні“.

Юлия Санина

Солистка “The Hardkiss“ прочитала cтихотворение “Десь, кажуть, є гора“. По словам артистки, этот стих созвучный с новой песней The Hardkiss “Гора“, которую фаны группы услышат совсем скоро.

Мария Бурмака

​Исполнительница поздравила Лину Костенко, прочитав несколько строк из произведения “Між іншим“.

Владимир Зеленский

“Для мільйонів українців Ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи. Кожним рядком Ви стверджуєте велич людського життя. У кожного, хто читає Ваші вірші, з’являються крила. Знаю, що Ліна Василівна завжди відмовляється від будь-яких державних звань та нагород. Це яскраво демонструє, як велич та геніальність можуть поєднуватися зі скромністю та людяністю. Бажаємо Вам міцного здоров’я та добробуту! Дякуємо за кожен Ваш рядок!“, - написал президент Украины в Facebook.

Владимир Зеленский поздравил Лину Костенко с юбилеем Скриншот

Петр Порошенко

Бывший президент Украины также поздравил легендарную поэтессу и предложил подписчикам

посмотреть поэтический спектакль по стихам Лины Костенко “Інкрустації“.

“Її пісні – як перло многоцінне,

Як дивен скарб серед зимних марнот.

Тим паче зараз, як така розруха.

Тим паче зараз, при такій війні, –

Що помагає не вгашати духа,

Як не співцями створені пісні?

У складні часи саме творчість може допомогти і надати сил і наснаги для боротьби за власне здоров’я, за добробут близьких, за мирну і безпечну Україну. Для мене і моєї родини в усі часи такою творчістю, що надихає, є поезії Ліни Костенко. Сьогодні пані Ліна святкує День народження. Щиро вітаю і дякую вам, Ліно Василівно, за неймовірну силу вашого слова! Дякую за те, що ведете вже кілька поколінь українців своїми “шляхетними шляхами“. Многая і благая літа! P.S. Зараз я бачу у мережі безліч порад, що подивитися під час карантину, і теж маю рекомендацію – подивіться поетичну виставу за віршами Ліни Костенко “Інкрустації“ і будьте здорові!“, - написал Порошенко.

Кристина Соловий

Молодая украинская исполнительница также поздравила Лину Костенко, опубликовав ее фото из юности.

Кристина Соловий поздравила Лину Костенко с юбилеем Скриншот

Кроме того, украинские политики, художники, актеры и ученые снялись в ролике к 90-летию поэтессы. В частности в видео можно увидеть экс-президентов Леонида Кравчука и Виктора Ющенка, актеров Ольгу Сумскую, Виталия Борисюка, Георгия Хостикоева и певицу Наталью Бучинскую.

Подборку лучших стихов именинницы Лины Костенко можно посмотреть здесь.

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