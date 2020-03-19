Юбилей Лины Костенко: Как звезды поздравили поэтессу с 90-летием
В четверг, 19 марта, гениальная украинская поэтесса, общественный деятель и
лауреат Шевченковской премии Лина Костенко празднует день рождения. Писательнице исполняется 90 лет.
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По случаю юбилея Костенко многие звезды украинского шоубиза, а также политики посвятили поэтессе новые публикации в соцсетях. Знаменитости не только поделились с именинницей теплыми пожеланиями, но и прочитали любимые произведения именинницы. Как украинские артисты и политики поздравили Лину Костенко, смотрите далее в подборке от Ivona.
- Гайтана
Певица решила поздравить поэтессу, исполнив импровизированное соло ее на стих “Не знаю, чи побачу Вас, чи ні“.
- Юлия Санина
Солистка “The Hardkiss“ прочитала cтихотворение “Десь, кажуть, є гора“. По словам артистки, этот стих созвучный с новой песней The Hardkiss “Гора“, которую фаны группы услышат совсем скоро.
З Днем Нарождення, Ліно Василівно! Моє натхнення. Коли у школі чи університеті давали вивчити вірш на вибір, я завжди обирала вірші Ліни Костенко, в них глибина і суть, і завжди актуальність❤️ Вірш «Десь, кажуть, є гора...» символічний і дуже співзвучний із нашою новою піснею «Гора», яку ви почуєте зовсім скоро.
- Мария Бурмака
Исполнительница поздравила Лину Костенко, прочитав несколько строк из произведения “Між іншим“.
- Владимир Зеленский
“Для мільйонів українців Ваша поезія стала джерелом мудрості й символізує непереможну силу слова та незламний дух свободи. Кожним рядком Ви стверджуєте велич людського життя. У кожного, хто читає Ваші вірші, з’являються крила. Знаю, що Ліна Василівна завжди відмовляється від будь-яких державних звань та нагород. Це яскраво демонструє, як велич та геніальність можуть поєднуватися зі скромністю та людяністю. Бажаємо Вам міцного здоров’я та добробуту! Дякуємо за кожен Ваш рядок!“, - написал президент Украины в Facebook.
- Петр Порошенко
Бывший президент Украины также поздравил легендарную поэтессу и предложил подписчикам
посмотреть поэтический спектакль по стихам Лины Костенко “Інкрустації“.
“Її пісні – як перло многоцінне,
Як дивен скарб серед зимних марнот.
Тим паче зараз, як така розруха.
Тим паче зараз, при такій війні, –
Що помагає не вгашати духа,
Як не співцями створені пісні?
У складні часи саме творчість може допомогти і надати сил і наснаги для боротьби за власне здоров’я, за добробут близьких, за мирну і безпечну Україну. Для мене і моєї родини в усі часи такою творчістю, що надихає, є поезії Ліни Костенко. Сьогодні пані Ліна святкує День народження. Щиро вітаю і дякую вам, Ліно Василівно, за неймовірну силу вашого слова! Дякую за те, що ведете вже кілька поколінь українців своїми “шляхетними шляхами“. Многая і благая літа! P.S. Зараз я бачу у мережі безліч порад, що подивитися під час карантину, і теж маю рекомендацію – подивіться поетичну виставу за віршами Ліни Костенко “Інкрустації“ і будьте здорові!“, - написал Порошенко.
- Кристина Соловий
Молодая украинская исполнительница также поздравила Лину Костенко, опубликовав ее фото из юности.
Кроме того, украинские политики, художники, актеры и ученые снялись в ролике к 90-летию поэтессы. В частности в видео можно увидеть экс-президентов Леонида Кравчука и Виктора Ющенка, актеров Ольгу Сумскую, Виталия Борисюка, Георгия Хостикоева и певицу Наталью Бучинскую.
Подборку лучших стихов именинницы Лины Костенко можно посмотреть здесь.
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