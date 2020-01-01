Юлия Панкова программирует реальность с помощью снов

У ведущей "Ревизора" есть необычный навык.

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Ведущая «Ревизора» на Новом канале иногда настолько глубоко погружается в рабочий процесс, что он ей даже снится! А еще она умеет управлять событиями жизни через собственные сны

И даже несмотря на то, что сейчас из-за карантина многие из нас сидят по домам, работа у Юлии Панковой идет полным ходом. Ну, по крайней мере, во сне.

– Для меня сны всегда имеют особое значение, – рассказывает ведущая Нового канала. – Несколько раз я видела абсолютно реальные и осознанные, в которых могла управлять своими действиями. Кстати, такая практика дает возможность программировать свое будущее посредством сновидений. Сейчас я много думаю о работе, о съемках «Ревизора», даже сидя дома. Недавно приснилось, что проверяю какую-то столовую. Там от меня убегала работница, которую я догоняла со словами: «Как вы можете так безответственно относиться к своей работе?»

Ну, а во время бодрствования Юлия любит заниматься одним из самых любимых дел – готовкой, а потом баловать своего мужа вкусными блюдами.



Как и другие ведущие Нового канала, она призывает всех оставаться дома и соблюдать меры предосторожности. А также не поддаваться панике и заниматься полезными делами, ведь столько рецептов можно освоить и столько выпусков «Ревизора» пересмотреть!

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