Торт, шарики и подарки: Заметно похудевший Остапчук поздравил сына с 2-летием

Телеведущий показал в Сториз, что привез в подарок 2-летнему сына Эвану .

Торт, шарики и подарки: Изрядно похудевший Остапчук поздравил сына с 2-летием instagram.com/vova_ostapchuk

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Популярный телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, который недавно развелся с переводчицей Еленой Войченко, поздравил младшего сына Эвана со вторым Днем рождения. В Инстаграм Остапчук опубликовал архивное фото из роддома, на котором держит новорожденного сына на руках.

С днем рождения, мой маленький принц, - подписал снимок Остапчук.

instagram.com/vova_ostapchuk

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В Инста-сториз шоумен показал, как едет с подарками в гости к бывшей жене и детям. Чуть позже Остапчук снял видео, на котором его сын позирует с букетом из синих воздушных шаров и играет с радиоуправляемой машинкой, которую ему подарил папа.

instagram.com/vova_ostapchuk

instagram.com/vova_ostapchuk

instagram.com/vova_ostapchuk

Кроме того, Остапчук показал фото праздничного торта и заселфился с сыном, одетым в нарядную рубашку с галстуком. К слову, на фото видно, что тренировки телеведущего в спортзале не проходят зря - по лицу видно, что он заметно похудел.

instagram.com/vova_ostapchuk

Поздравления Эвану написала в Инстаграм и Елена Войченко, добавив серию ярких фото с сыном.

instagram.com/olenavoychenko

instagram.com/olenavoychenko

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук нарвался на критику в Сети из-за развода.

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