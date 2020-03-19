Не любила имя Света: Лобода призналась, когда ее стали называть по фамилии

Артистка выставила фото в шелковом пеньюаре и написала трогательный пост о своей фамилии.

Не любила имя Светлана: Лобода призналась, когда ее стали называть по фамилии instagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода, фамилия которой стала ее псевдо, впервые призналась, как относится к своему имени. Трогательный пост артистка разместила в Инстаграм. По словам звезды, имя Света ей никогда не нравилось, поскольку, на ее взгляд, не соответствовало строптивому характеру.

Также Ло рассказала, что еще в школе ее стали называть по фамилии - и, что интересно, ей это пришлось по душе. В конце публикации звезда подчеркнула, что очень гордится собой из-за того, что сумела сделать брэндом фамилию своего отца. К публикации Ло добавила эффектное фото в шелковом пеньюаре.

С детства мне казалось , что имя «Светлана» не мое ... нет в нем того бунтарского духа, кот был мне всегда присущ😏

в школе меня начали называть по фамилии , и я была этому очень рада т к считала ее ёмкой и громкой))) по сей день меня спрашивают настоящая ли фамилия- «Лобода»😇

А я очень горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца - брендом!😉

😇

А вам нравится Ваша фамилия ?

что вы знаете о ней? - написала Лобода.

Не любила имя Светлана: Лобода призналась, когда ее стали называть по фамилии instagram.com/lobodaofficial

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Подписчики звезды отметили, что имя Светлана ей очень идет и похвалили сексапильное фото.

Лобода Сергеевна 🤟🏽😂😘

Света...значит Светлая Яркая....так Вы и есть такая..🤗

Светлана - великолепное имя! Все Светы самые сексуальные и а*уенные 🔥

Я думала наоборот Вам не нравится, когда по фамилии называют🌸

Бесподобно красивая, как всегда! ❤️❤️❤️😍😍😍

Ох какая хорошенькая 😊, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Лобода приехала в Киев одновременно с Тиллем Линдеманном.

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