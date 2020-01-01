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Вернувшаяся из Франции Санта Димопулос сдала тест на COVID-19

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Экс-"Виа Гра" сообщила результаты анализов на коронавирус.
Вернувшаяся из Франции Санта Димопулос сдала тест на COVID-19
Вернувшаяся из Франции Санта Димопулос сдала тест на COVID-19
instagram.com/santadimopulos

На днях бывшая участница украинской культовой группы “ВИА Гра“ и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос вернулась с отдыха на французском курорте Куршевель.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис знаменитость сообщила фанам, что сдала тест на коронавирус. По словам Санты, анализы она сделала в в Александровской больнице Киева.

Санта Димопулос сдала тест на COVID-19
Санта Димопулос сдала тест на COVID-19
Скриншот

“Никаких симптомов заболевания у меня нет, есть только насморк, но это не об этом. Я недавно узнала, что в Куршевеле, откуда мы вернулись, была вспышка коронавируса. И поскольку у меня двое маленьких детей, я решила не рисковать и поехать сдать анализ“, - рассказала артистка в видеообращении.

Димопулос призналась, что ее тесты на коронавирус показал негативный результат.

“У меня слава Богу отрицательный тест и я желаю вам всем здоровья и терпения“, - подытожила певица.

Санта Димопулос сдала тест на COVID-19
Санта Димопулос сдала тест на COVID-19
Скриншот

Напомним, ранее Санта Димопулос показала, как муж сделал ей предложение.

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Теги: Санта Димопулос
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Источник: Ivona bigmir)net

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