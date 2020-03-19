Екатреина Репяхова отметила, что из-за плохой звукоизоляции слушала среди ночи громкую музыку соседа .

"Так нельзя": Невесту Виктора Павлика соседи задели за живое instagram.com/repyahovakate

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Невеста украинского исполнителя Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова, пожаловалась в Сети на нерадивого соседа. В Инстаграм девушка написала пост, который назвала “Хрониками карантина“. По ее словам, мужчина, живущий над парой, среди ночи громко слушал музыку, из-за чего Катя с Виктором не могли уснуть.

Репяхова отметила, что ситуацию спас другой сосед, объяснивший “буйному карантинщику“, что он мешает окружающим. В конце Катя написала, что в их квартире, наверно, плохая звукоизоляция и уточнила у фолловеров, есть ли у кого-то такие же проблемы.

Вчера в пол второго ночи наш сосед сверху слушал музыку на полную громкость (карантин же), а музыка из серии «на лабутенах» и прочее...

Слава Б-гу, что есть другой, адекватный сосед, который популярно объяснил нарушителю закона, что так вести себя нельзя.

Вообще, для нас, это стало огромной проблемой в новом доме со звукоизоляцией.

Мы когда переехали в дом напротив, были в шоке, и даже звукоизолировали одну стену. В нашей, собственной квартире будем подходить к этому вопросу серьезно... ⠀



А как у вас в домах со звукоизоляцией? Не совсем понимаю, насколько эта проблема частая. Кажется, что мы одни такие «счастливчики».😥, - уточнила Репяхова.

Мы одни "счастливчики"?: Невеста Виктора Павлика пожаловалась на соседей instagram.com/repyahovakate

Подписчики прокомментировали пост: часть отметила, что их соседи, к сожалению, тоже не интеллигентны и позволяют себе шуметь до ночи, а некоторые посоветовали паре переехать в частный дом.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова снялась топлес.

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