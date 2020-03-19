Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Так нельзя": Невесту Виктора Павлика соседи задели за живое

Комментариев: 2
Екатреина Репяхова отметила, что из-за плохой звукоизоляции слушала среди ночи громкую музыку соседа .

"Так нельзя": Невесту Виктора Павлика соседи задели за живое
instagram.com/repyahovakate

Читай также: Лечится дома: Как сейчас выглядит депутат Шахов, у которого нашли коронавирус

Невеста украинского исполнителя Виктора Павлика, 26-летняя Екатерина Репяхова, пожаловалась в Сети на нерадивого соседа. В Инстаграм девушка написала пост, который назвала “Хрониками карантина“. По ее словам, мужчина, живущий над парой, среди ночи громко слушал музыку, из-за чего Катя с Виктором не могли уснуть.

Репяхова отметила, что ситуацию спас другой сосед, объяснивший “буйному карантинщику“, что он мешает окружающим. В конце Катя написала, что в их квартире, наверно, плохая звукоизоляция и уточнила у фолловеров, есть ли у кого-то такие же проблемы.

Вчера в пол второго ночи наш сосед сверху слушал музыку на полную громкость (карантин же), а музыка из серии «на лабутенах» и прочее...
Слава Б-гу, что есть другой, адекватный сосед, который популярно объяснил нарушителю закона, что так вести себя нельзя.
Вообще, для нас, это стало огромной проблемой в новом доме со звукоизоляцией.
Мы когда переехали в дом напротив, были в шоке, и даже звукоизолировали одну стену. В нашей, собственной квартире будем подходить к этому вопросу серьезно... ⠀

А как у вас в домах со звукоизоляцией? Не совсем понимаю, насколько эта проблема частая. Кажется, что мы одни такие «счастливчики».😥, - уточнила Репяхова.

Мы одни
Мы одни "счастливчики"?: Невеста Виктора Павлика пожаловалась на соседей
instagram.com/repyahovakate

Подписчики прокомментировали пост: часть отметила, что их соседи, к сожалению, тоже не интеллигентны и позволяют себе шуметь до ночи, а некоторые посоветовали паре переехать в частный дом.

Ранее мы писали, что Екатерина Репяхова снялась топлес.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Виктор Павлик, екатерина репяхова, карантин, дома звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.03.2020, 12:37
Оценка:  -1
гость
уродина обоссаная
Сосися  (аноним)  19.03.2020, 12:26
Оценка:  -1
Сосися
ничего... переживешь потаскушка
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь